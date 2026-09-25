A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A Boogie Wit Da Hoodie
Альбом (сингл)
Me VS Myself
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 748605
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 780 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678626982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A Boogie Wit Da Hoodie
Альбом (сингл)
Me VS Myself
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Needed That - A Boogie Wit da Hoodie, PnB Rock, Food for Thought, Roddy Ricch), Tory Lanez), Kodak Black), Money Conversations, Turn Off The Radio, G Herbo), I Need It, Ballin, Emotions, Bounce Back, Come Here, Lil Durk), Friends With Benefits, Don Q), February, Regular, Soul Snatcher, Lil Durk), Man in the Mirror, Back It Up, H.E.R.) (Bonus)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка
Me vs. Myself — четвёртый студийный альбом американского рэпера A Boogie wit da Hoodie, выпущенный в 2022 году. В альбоме приняли участие такие гости, как Roddy Ricch, Tory Lanez, Kodak Black, G Herbo, Lil Durk, Don Q и H.E.R. Лимитированное издание на цветном виниле Me vs Myself дебютировал на шестом месте в американском чарте Billboard 200, набрав 53 000 эквивалентных единиц (включая 3000 копий чистых продаж альбома) за первую неделю. Это стало четвертым дебютом A Boogie в десятке лучших в США. Альбом также собрал в общей сложности 66,92 миллиона официальных прослушиваний песен по запросу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитIron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитScorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитKovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитOST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beastie Boys - The In Sound From Way Out (0602557727920) вин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJohnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) винилов...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDoris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDeep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитBillie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486)...
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678626982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A Boogie Wit Da Hoodie
Альбом (сингл)
Me VS Myself
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Needed That - A Boogie Wit da Hoodie, PnB Rock, Food for Thought, Roddy Ricch), Tory Lanez), Kodak Black), Money Conversations, Turn Off The Radio, G Herbo), I Need It, Ballin, Emotions, Bounce Back, Come Here, Lil Durk), Friends With Benefits, Don Q), February, Regular, Soul Snatcher, Lil Durk), Man in the Mirror, Back It Up, H.E.R.) (Bonus)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Me vs. Myself — четвёртый студийный альбом американского рэпера A Boogie wit da Hoodie, выпущенный в 2022 году. В альбоме приняли участие такие гости, как Roddy Ricch, Tory Lanez, Kodak Black, G Herbo, Lil Durk, Don Q и H.E.R. Лимитированное издание на цветном виниле Me vs Myself дебютировал на шестом месте в американском чарте Billboard 200, набрав 53 000 эквивалентных единиц (включая 3000 копий чистых продаж альбома) за первую неделю. Это стало четвертым дебютом A Boogie в десятке лучших в США. Альбом также собрал в общей сложности 66,92 миллиона официальных прослушиваний песен по запросу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка