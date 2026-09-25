Top.Mail.Ru
A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) - фото 1
A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) - фото 2
A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A Boogie Wit Da Hoodie
Альбом (сингл)
Me VS Myself
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) - фото 1
  • A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) - фото 2
  • A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748605
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678626982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A Boogie Wit Da Hoodie
Альбом (сингл)
Me VS Myself
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Needed That - A Boogie Wit da Hoodie, PnB Rock, Food for Thought, Roddy Ricch), Tory Lanez), Kodak Black), Money Conversations, Turn Off The Radio, G Herbo), I Need It, Ballin, Emotions, Bounce Back, Come Here, Lil Durk), Friends With Benefits, Don Q), February, Regular, Soul Snatcher, Lil Durk), Man in the Mirror, Back It Up, H.E.R.) (Bonus)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка

Me vs. Myself — четвёртый студийный альбом американского рэпера A Boogie wit da Hoodie, выпущенный в 2022 году. В альбоме приняли участие такие гости, как Roddy Ricch, Tory Lanez, Kodak Black, G Herbo, Lil Durk, Don Q и H.E.R. Лимитированное издание на цветном виниле Me vs Myself дебютировал на шестом месте в американском чарте Billboard 200, набрав 53 000 эквивалентных единиц (включая 3000 копий чистых продаж альбома) за первую неделю. Это стало четвертым дебютом A Boogie в десятке лучших в США. Альбом также собрал в общей сложности 66,92 миллиона официальных прослушиваний песен по запросу.

Отзывы о товаре A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[0075678626982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
A Boogie Wit Da Hoodie
Альбом (сингл)
Me VS Myself
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Needed That - A Boogie Wit da Hoodie, PnB Rock, Food for Thought, Roddy Ricch), Tory Lanez), Kodak Black), Money Conversations, Turn Off The Radio, G Herbo), I Need It, Ballin, Emotions, Bounce Back, Come Here, Lil Durk), Friends With Benefits, Don Q), February, Regular, Soul Snatcher, Lil Durk), Man in the Mirror, Back It Up, H.E.R.) (Bonus)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Me vs. Myself — четвёртый студийный альбом американского рэпера A Boogie wit da Hoodie, выпущенный в 2022 году. В альбоме приняли участие такие гости, как Roddy Ricch, Tory Lanez, Kodak Black, G Herbo, Lil Durk, Don Q и H.E.R. Лимитированное издание на цветном виниле Me vs Myself дебютировал на шестом месте в американском чарте Billboard 200, набрав 53 000 эквивалентных единиц (включая 3000 копий чистых продаж альбома) за первую неделю. Это стало четвертым дебютом A Boogie в десятке лучших в США. Альбом также собрал в общей сложности 66,92 миллиона официальных прослушиваний песен по запросу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


A Boogie Wit Da Hoodie - Me VS Myself (coloured) (0075678626982) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...