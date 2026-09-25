Love & Rockets - Hot Trip To Heaven (0607618226817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Love & Rockets
Альбом (сингл)
Hot Trip To Heaven
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 748600
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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618226817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Love & Rockets
Альбом (сингл)
Hot Trip To Heaven
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Body And Soul Ugly, Trip And Glide, This Heaven, No Worries, Hot Trip To Heaven, Eclipse, Voodoo Baby, Be The Revolution, Set Me Free
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Love & Rockets - Hot Trip To Heaven (0607618226817) виниловая пластинка
Это двойной чёрный LP в разворачивающемся конверте — не издававшийся более 25 лет, дополненный тремя новыми треками. Менее готическое звучание, больше электронной и эмбиентной музыки, вокал Наташи Атлас. Дэниел Эш: «Я надеялся, что это будет наша «Тёмная сторона Луны»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618226817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Love & Rockets
Альбом (сингл)
Hot Trip To Heaven
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Body And Soul Ugly, Trip And Glide, This Heaven, No Worries, Hot Trip To Heaven, Eclipse, Voodoo Baby, Be The Revolution, Set Me Free
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Это двойной чёрный LP в разворачивающемся конверте — не издававшийся более 25 лет, дополненный тремя новыми треками. Менее готическое звучание, больше электронной и эмбиентной музыки, вокал Наташи Атлас. Дэниел Эш: «Я надеялся, что это будет наша «Тёмная сторона Луны»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Love & Rockets - Hot Trip To Heaven (0607618226817) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2460 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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