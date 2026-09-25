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Def Leppard - Mirror Ball: Live & More (coloured) (0698268952010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Def Leppard - Mirror Ball: Live & More (coloured) (0698268952010) виниловая пластинка

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Def Leppard - Mirror Ball: Live &amp; More (coloured) (0698268952010) - фото 1
Def Leppard - Mirror Ball: Live &amp; More (coloured) (0698268952010) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Mirror Ball: Live & More
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Def Leppard - Mirror Ball: Live &amp; More (coloured) (0698268952010) - фото 1
  • Def Leppard - Mirror Ball: Live &amp; More (coloured) (0698268952010) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748597
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Def Leppard - Mirror Ball: Live & More (coloured) (0698268952010) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bludgeon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Bludgeon
Barcode
[0698268952010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Mirror Ball: Live & More
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rock! Rock! (Till You Drop), Rocket, Animal, C'Mon C'Mon, Make Love Like A Man, Too Late For Love, Foolin', Nine Lives, Love Bites, Rock On, Two Steps Behind, Bringin' On The Heartbreak, Switch 625, Hysteria, Armageddon It, Photograph, Pour Some Sugar On Me, Rock Of Ages, Let?s Get Rocked, Action, Bad Actress, Undefeated, Kings Of The World, It's All About Believin'
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Def Leppard - Mirror Ball: Live & More (coloured) (0698268952010) виниловая пластинка

Двухдисковый концертный альбом с бонусным диском, на котором три новых студийных трека и бонусные треки.

Отзывы о товаре Def Leppard - Mirror Ball: Live & More (coloured) (0698268952010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bludgeon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Bludgeon
Barcode
[0698268952010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Mirror Ball: Live & More
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rock! Rock! (Till You Drop), Rocket, Animal, C'Mon C'Mon, Make Love Like A Man, Too Late For Love, Foolin', Nine Lives, Love Bites, Rock On, Two Steps Behind, Bringin' On The Heartbreak, Switch 625, Hysteria, Armageddon It, Photograph, Pour Some Sugar On Me, Rock Of Ages, Let?s Get Rocked, Action, Bad Actress, Undefeated, Kings Of The World, It's All About Believin'
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Двухдисковый концертный альбом с бонусным диском, на котором три новых студийных трека и бонусные треки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Def Leppard - Mirror Ball: Live & More (coloured) (0698268952010) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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