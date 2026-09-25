Various Artists - Funk The Reggae Beat (4099964215694) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Funk The Reggae Beat
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 748590
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964215694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Funk The Reggae Beat
Жанр
Регги
Трек-лист
Look-Ka-Py-Py – Lloyd Charmers & The Hippy Boys, Funk The Beat – The Megatons, Cloud Nine - Carl Dawkins, Rock Steady – The Marvels, Groove Me – Dave Barker, Kill Them All - Lee Perry & The Upsetters, Shaft – Lloyd Charmers, Shackatac – Dave Barker, Is It Because I’m Black – Ken Boothe, Soul Power – Nicky Thomas, Jungle Lion – Lee Perry & The Upsetters
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Various Artists - Funk The Reggae Beat (4099964215694) виниловая пластинка
Когда в конце 1960-х годов фанк-музыка захватила мировую поп-сцену, многие ведущие ямайские музыканты вдохновились этим захватывающим звучанием и включили его элементы в свое творчество. Результатом стал пленительный и заразительный стиль фанк-регги, который пользовался огромной популярностью у покупателей пластинок по обе стороны Атлантики в начале 1970-х годов. К числу пионеров этого звучания относятся такие известные продюсеры, как Ли «Скрэтч» Перри и Ллойд Чармерс, чьи записи представлены в этой неотразимой коллекции. Здесь собраны лучшие образцы фанк-регги в исполнении самых известных регги-исполнителей всех времен – от группы Upsetters Кена Бута и Ли Перри до британских групп Greyhound и The Marvels. Издание на виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964215694]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Funk The Reggae Beat
Жанр
Регги
Трек-лист
Look-Ka-Py-Py – Lloyd Charmers & The Hippy Boys, Funk The Beat – The Megatons, Cloud Nine - Carl Dawkins, Rock Steady – The Marvels, Groove Me – Dave Barker, Kill Them All - Lee Perry & The Upsetters, Shaft – Lloyd Charmers, Shackatac – Dave Barker, Is It Because I’m Black – Ken Boothe, Soul Power – Nicky Thomas, Jungle Lion – Lee Perry & The Upsetters
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Когда в конце 1960-х годов фанк-музыка захватила мировую поп-сцену, многие ведущие ямайские музыканты вдохновились этим захватывающим звучанием и включили его элементы в свое творчество. Результатом стал пленительный и заразительный стиль фанк-регги, который пользовался огромной популярностью у покупателей пластинок по обе стороны Атлантики в начале 1970-х годов. К числу пионеров этого звучания относятся такие известные продюсеры, как Ли «Скрэтч» Перри и Ллойд Чармерс, чьи записи представлены в этой неотразимой коллекции. Здесь собраны лучшие образцы фанк-регги в исполнении самых известных регги-исполнителей всех времен – от группы Upsetters Кена Бута и Ли Перри до британских групп Greyhound и The Marvels. Издание на виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Various Artists - Funk The Reggae Beat (4099964215694) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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