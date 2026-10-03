As Everything Unfolds - Did You Ask To Be Set Free? (coloured) (0199584142715) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
As Everything Unfolds
Альбом (сингл)
Did You Ask To Be Set Free?
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748587
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0199584142715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
As Everything Unfolds
Альбом (сингл)
Did You Ask To Be Set Free?
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Denial, Gasoline, Point of view, Find another way, Cut the lies, Break it away, Set in flow, What you wanted (при участии dani winter-bates из bury tomorrow), Idols, Reverie, Edge of forever, Setting sun
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара As Everything Unfolds - Did You Ask To Be Set Free? (coloured) (0199584142715) виниловая пластинка
Британская пост-хардкор группа As Everything Unfolds анонсировала свой третий студийный альбом под названием «DID YOU ASK TO BE SET FREE?», релиз которого намечен на 10 апреля 2026 года на лейбле Century Media Records. Альбом описывается как глубоко личная и интимная работа, вдохновленная темами горя, травмы, эскапизма и «дезадаптивных мечтаний» (maladaptive daydreaming). Музыкально пластинка сочетает тяжелые риффы, эмоциональный вокал Чарли Ролф и современные синтезаторные аранжировки.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0199584142715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
As Everything Unfolds
Альбом (сингл)
Did You Ask To Be Set Free?
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Denial, Gasoline, Point of view, Find another way, Cut the lies, Break it away, Set in flow, What you wanted (при участии dani winter-bates из bury tomorrow), Idols, Reverie, Edge of forever, Setting sun
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Британская пост-хардкор группа As Everything Unfolds анонсировала свой третий студийный альбом под названием «DID YOU ASK TO BE SET FREE?», релиз которого намечен на 10 апреля 2026 года на лейбле Century Media Records. Альбом описывается как глубоко личная и интимная работа, вдохновленная темами горя, травмы, эскапизма и «дезадаптивных мечтаний» (maladaptive daydreaming). Музыкально пластинка сочетает тяжелые риффы, эмоциональный вокал Чарли Ролф и современные синтезаторные аранжировки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
As Everything Unfolds - Did You Ask To Be Set Free? (coloured) (0199584142715) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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