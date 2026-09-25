Edge Of Sanity - Elegy: Chapter II (0198029866216) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Elegy: Chapter II
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 748582
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029866216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Elegy: Chapter II
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dividead (Remix 2024), I Wanna Go Home (Remix 2024) (Sator Cover Version), Blood-Colored (Remix 2014), Black Tears (Remix 2008), Epidemic Reign (Remaster 2025), When All is Said (Remix 1992), The Dead (Re-recording 1992), Angel of Distress (Re-recording 1992), Blood of my Enemies (First version 1992) (Manowar Cover Version), Pernicious Anguish (Re-recording 1993), Darkday (Pre-production 1993), Livin' Hell (Pre-production 1993), Lost (Pre-production 1993), Jesus Cries (Pre-production 1993), Acro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Edge Of Sanity - Elegy: Chapter II (0198029866216) виниловая пластинка
Вслед за первым сборником ранних демо-записей "Elegy", выпущенным год назад и стильно завершившим масштабную кампанию по переизданию каталога, "Elegy - Chapter II" представляет собой (кровавую) феерию в основном ранее не издававшихся раритетов EDGE OF SANITY (демо-записи на этапе подготовки, ремиксы, репетиционные/концертные записи, ранние бонус-треки или альтернативные версии песен и т. д.), созданных в период между альбомами с 1990 по 2003 год, а также ряд заново переработанных инструментальных версий самых популярных композиций группы в качестве специального бонуса. Двойной виниловый релиз в разворотном конверте (180 г, черный винил) - 19 треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029866216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Elegy: Chapter II
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dividead (Remix 2024), I Wanna Go Home (Remix 2024) (Sator Cover Version), Blood-Colored (Remix 2014), Black Tears (Remix 2008), Epidemic Reign (Remaster 2025), When All is Said (Remix 1992), The Dead (Re-recording 1992), Angel of Distress (Re-recording 1992), Blood of my Enemies (First version 1992) (Manowar Cover Version), Pernicious Anguish (Re-recording 1993), Darkday (Pre-production 1993), Livin' Hell (Pre-production 1993), Lost (Pre-production 1993), Jesus Cries (Pre-production 1993), Acro
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Вслед за первым сборником ранних демо-записей "Elegy", выпущенным год назад и стильно завершившим масштабную кампанию по переизданию каталога, "Elegy - Chapter II" представляет собой (кровавую) феерию в основном ранее не издававшихся раритетов EDGE OF SANITY (демо-записи на этапе подготовки, ремиксы, репетиционные/концертные записи, ранние бонус-треки или альтернативные версии песен и т. д.), созданных в период между альбомами с 1990 по 2003 год, а также ряд заново переработанных инструментальных версий самых популярных композиций группы в качестве специального бонуса. Двойной виниловый релиз в разворотном конверте (180 г, черный винил) - 19 треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Edge Of Sanity - Elegy: Chapter II (0198029866216) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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