Cemetery Skyline - Nordic Gothic - deluxe (0199584381015) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cemetery Skyline
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
В наличии
Код товара: 748580
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5 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0199584381015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cemetery Skyline
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Torn Away, In Darkness, Violent Storm, Behind the Lie, When Silence Speaks, The Darkest Night, Never Look Back, The Coldest Heart, Anomalie, Alone Together, Nothing from This World, I Drove All Night, Dream Delusion, One Another, The Coldest Heart - Live Semi Acoustic 2024 <2026 Version>, Behind the Lie - Live Semi Acoustic 2024, Torn Away - Live Semi Acoustic 2024, In Darkness - Kabbel Remix, Torn Away - ghostbells remix, Violent Storm - Gost Remix
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Cemetery Skyline - Nordic Gothic - deluxe (0199584381015) виниловая пластинка
«Nordic Gothic» — дебютный альбом супергруппы Cemetery Skyline, выпущенный в октябре 2024 года Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде Cemetery Skyline — это супергруппа, объединившая ветеранов скандинавской тяжелой сцены. В группу входят Микаэль Станне (Dark Tranquillity), Маркус Ванхала (Insomnium), Виктор Сант-Арно (Triptykon), Сантери Каллио (Amorphis) и Веса Ранта (Sentenced). Коллектив на альбоме отошел от привычного участникам дэт-метала в сторону меланхоличного рока 80-х, вдохновленного The Sisters of Mercy и Type O Negative.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0199584381015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cemetery Skyline
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Torn Away, In Darkness, Violent Storm, Behind the Lie, When Silence Speaks, The Darkest Night, Never Look Back, The Coldest Heart, Anomalie, Alone Together, Nothing from This World, I Drove All Night, Dream Delusion, One Another, The Coldest Heart - Live Semi Acoustic 2024 <2026 Version>, Behind the Lie - Live Semi Acoustic 2024, Torn Away - Live Semi Acoustic 2024, In Darkness - Kabbel Remix, Torn Away - ghostbells remix, Violent Storm - Gost Remix
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Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
«Nordic Gothic» — дебютный альбом супергруппы Cemetery Skyline, выпущенный в октябре 2024 года Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде Cemetery Skyline — это супергруппа, объединившая ветеранов скандинавской тяжелой сцены. В группу входят Микаэль Станне (Dark Tranquillity), Маркус Ванхала (Insomnium), Виктор Сант-Арно (Triptykon), Сантери Каллио (Amorphis) и Веса Ранта (Sentenced). Коллектив на альбоме отошел от привычного участникам дэт-метала в сторону меланхоличного рока 80-х, вдохновленного The Sisters of Mercy и Type O Negative.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cemetery Skyline - Nordic Gothic - deluxe (0199584381015) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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