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Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) виниловая пластинка

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Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) - фото 1
Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) - фото 2
Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) - фото 3
Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) - фото 4
Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) - фото 1
  • Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) - фото 2
  • Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) - фото 3
  • Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) - фото 4
  • Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748578
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Загружаем...
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Загружаем...
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Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Here Comes The Nice, Talk To You, Get Yourself Together, Become Like You, Green Circles, Itchycoo Park, I'm Only Dreaming, Tin Soldier, I Feel Much Better, Lazy Sunday, Rollin' Over (Part II Of Happiness Stan), Mad John (Single Version), The Journey (Single Version), The Universal, Donkey Rides, A Penny A Glass, Afterglow Of Your Love (Single Version), Wham Bam Thank You Mam
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) виниловая пластинка

При полном участии оставшегося в живых участника группы Small Faces Кенни Джонса, любимый многими лондонский мод-квартет переработал свои классические альбомы на лейбле Immediate Records, сделав их заново мастерингом для винила. Мастерингом занимался Ник Роббинс, давний звукорежиссер Small Faces, а нарезку лаковых дисков выполнил Барри Гринт, старший звукорежиссер Air Studios. Менеджер лейбла Immediate Records и продюсер переизданий Small Faces Роб Кейгер вместе с Джонсом продолжает свои 20-летние поиски утраченных записей, чтобы обеспечить использование наилучших возможных источников для новых изданий, а также улучшить упаковку виниловых пластинок. Альбомы Small Faces (1967), There Are But Four Small Faces (1968), Ogdens' Nut Gone Flake (1968) и Greatest Hits будут переизданы с каталожными номерами Immediate Records. Альбом The Autumn Stone выйдет позже в 2023 году в нескольких форматах, включая делюкс-бокс. Виниловые пластинки отпечатаны на 180-граммовом черном виниле, а также выпущены ограниченным тиражом на цветном виниле с точно воспроизведенным оригинальным оформлением пластинок, плюс полноцветные внутренние конверты из картона с обратной стороны, все это помещено в защитный ПВХ-конверт. К каждой пластинке прилагается коллекционная обложка Small Faces/Immediate Records/Air Studios, разработанная специально для каждого издания. Сборник Greatest Hits - The Immediate Years 1967—1969 включает более 40 минут классических синглов Small Faces, выпущенных по всему миру на лейбле Immediate Records. Впервые представлены все оригинальные сингловые версии, заново записанные на винил с оригинальных монофонических мастер-лент.

Отзывы о товаре Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443323]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Small Faces
Альбом (сингл)
Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Here Comes The Nice, Talk To You, Get Yourself Together, Become Like You, Green Circles, Itchycoo Park, I'm Only Dreaming, Tin Soldier, I Feel Much Better, Lazy Sunday, Rollin' Over (Part II Of Happiness Stan), Mad John (Single Version), The Journey (Single Version), The Universal, Donkey Rides, A Penny A Glass, Afterglow Of Your Love (Single Version), Wham Bam Thank You Mam
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
При полном участии оставшегося в живых участника группы Small Faces Кенни Джонса, любимый многими лондонский мод-квартет переработал свои классические альбомы на лейбле Immediate Records, сделав их заново мастерингом для винила. Мастерингом занимался Ник Роббинс, давний звукорежиссер Small Faces, а нарезку лаковых дисков выполнил Барри Гринт, старший звукорежиссер Air Studios. Менеджер лейбла Immediate Records и продюсер переизданий Small Faces Роб Кейгер вместе с Джонсом продолжает свои 20-летние поиски утраченных записей, чтобы обеспечить использование наилучших возможных источников для новых изданий, а также улучшить упаковку виниловых пластинок. Альбомы Small Faces (1967), There Are But Four Small Faces (1968), Ogdens' Nut Gone Flake (1968) и Greatest Hits будут переизданы с каталожными номерами Immediate Records. Альбом The Autumn Stone выйдет позже в 2023 году в нескольких форматах, включая делюкс-бокс. Виниловые пластинки отпечатаны на 180-граммовом черном виниле, а также выпущены ограниченным тиражом на цветном виниле с точно воспроизведенным оригинальным оформлением пластинок, плюс полноцветные внутренние конверты из картона с обратной стороны, все это помещено в защитный ПВХ-конверт. К каждой пластинке прилагается коллекционная обложка Small Faces/Immediate Records/Air Studios, разработанная специально для каждого издания. Сборник Greatest Hits - The Immediate Years 1967—1969 включает более 40 минут классических синглов Small Faces, выпущенных по всему миру на лейбле Immediate Records. Впервые представлены все оригинальные сингловые версии, заново записанные на винил с оригинальных монофонических мастер-лент.
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Small Faces - Greatest Hits The Immediate Years 1967-1969 (5060767443323) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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