Funkadelic - One Nation Under A Groove (5060767443118) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Funkadelic - One Nation Under A Groove (5060767443118) виниловая пластинка
Альбом «One Nation Under A Groove», который многие считают величайшим фанк-альбомом всех времен, был записан на студии United Sound в Детройте и включал в себя концертную запись с выступления в Monroe Civic Center в Луизиане в апреле 1978 года. Десятый студийный альбом группы, выпущенный в сентябре 1978 года, также стал самым коммерчески успешным и принес группе первый платиновый диск. Культовая заглавная композиция стала международным хитом и заняла первое место в американском R&B-чарте. В записи альбома приняли участие блистательные гитаристы Майкл Хэмптон и Эдди Хейзел, олицетворение фанка Бутси Коллинз на басу, виртуозная игра на клавишных Берни Уоррелла и Уолтера «Джуни» Моррисона, а также многие другие. Продюсером альбома выступил гениальный Джордж Клинтон. Альбом «One Nation Under A Groove», регулярно занимающий верхние строчки различных списков «лучших альбомов», выпущен на виниле в роскошном факсимильном разворачивающемся конверте с буклетом и внутренними вкладышами с текстами песен, всё это помещено в защитный ПВХ-чехол. Оригинальные бонусные песни альбома теперь включены во второй 12-дюймовый «специальный EP», который добавляет редкий 11-минутный «диско-микс» «One Nation Under A Groove», чтобы воспроизвести оригинальное первое британское издание 1978 года. FUNKADELIC. Созданная легендарной фигурой Джорджем Клинтоном, группа Funkadelic была ключевым элементом его влиятельной империи P-Funk. Уникальное сочетание рока, психоделии, R&B и соула позволило Funkadelic выйти на поп-мейнстрим и завоевать огромную международную популярность, став одной из самых важных и влиятельных групп в музыке. 6 мая 1997 года группа Parliament/Funkadelic была включена в Зал славы рок-н-ролла Принсом. В ознаменование шести десятилетий, в течение которых группа радовала и восхищала поклонников, Джордж Клинтон вернулся на сцену в 2022 году с серией концертов. В честь этого события Charly переиздали четыре классических альбома Funkadelic: «Hardcore Jollies», «One Nation Under A Groove», «Uncle Jam Wants You» и «The Electric Spanking Of War Babies» (первоначально выпущенные Warner Bros в золотой период творчества группы, с 1976 по 1981 год). Каждый альбом будет доступен в виде роскошных CD-дисков в разворотном конверте с ПВХ-обложкой и оби-стрипом, а также в виде факсимильных виниловых пластинок в разворотном конверте на 180-граммовом черном виниле и ограниченного тиража на 180-граммовом цветном виниле с оби-стрипом в стиле 1970-х годов в защитном ПВХ-чехле. «Они сыграли ОГРОМНУЮ роль в создании будущего музыки».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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