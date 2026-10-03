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Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) виниловая пластинка

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Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 1
Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 2
Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 3
Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 4
Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 5
Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 6
Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carter The Unstoppable Sex Machine
Альбом (сингл)
Straw Donkey...The Complete Singles
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 1
  • Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 2
  • Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 3
  • Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 4
  • Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 5
  • Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 6
  • Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748573
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Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401722343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carter The Unstoppable Sex Machine
Альбом (сингл)
Straw Donkey...The Complete Singles
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
A Sheltered Life, Sheriff Fatman, Rubbish, Anytime Anyplace Anywhere, Bloodsport For All, After The Watershed (Early Learning The Hard Way), The Only Living Boy In New Cross, Do Re Me, So Far So Good, The Impossible Dream, Lean On Me I Won't Fall Over, Lenny & Terence, Stuff The Jubilee! (Extra Special Radio Only Version), Glam Rock Cops, Let's Get Tattoos, The Young Offender's Mum, Airplane Food, Born On The 5th Of November, Road Rage, And God Created Brixton, The Undertaker & The Hippy Protest
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) виниловая пластинка

В 2026 году выходит расширенное переиздание альбома Carter The Unstoppable Sex Machine — «Straw Donkey. The Complete Singles». Это наиболее полное собрание синглов группы, выпущенное лейблом Chrysalis Records. Стиль группы часто характеризуют как энергичный микс из остроумных текстов, драм-машин и агрессивных гитарных риффов. Новое издание 2026 года — это полностью обновленная и расширенная версия классического сборника 1995 года. В него включены не только хиты, но и промо-синглы, которые ранее не попадали в это издание. Новый мастеринг, выполненный Филом Кинрейдом на студии AIR Mastering. Включает подробные комментарии к каждому треку от участников группы — Джима Боба и Фрутбэта. Альбом охватывает основные синглы и редкие промо-записи.

Отзывы о товаре Carter The Unstoppable Sex Machine - Straw Donkey...The Complete Singles (0840401722343) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401722343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carter The Unstoppable Sex Machine
Альбом (сингл)
Straw Donkey...The Complete Singles
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
A Sheltered Life, Sheriff Fatman, Rubbish, Anytime Anyplace Anywhere, Bloodsport For All, After The Watershed (Early Learning The Hard Way), The Only Living Boy In New Cross, Do Re Me, So Far So Good, The Impossible Dream, Lean On Me I Won't Fall Over, Lenny & Terence, Stuff The Jubilee! (Extra Special Radio Only Version), Glam Rock Cops, Let's Get Tattoos, The Young Offender's Mum, Airplane Food, Born On The 5th Of November, Road Rage, And God Created Brixton, The Undertaker & The Hippy Protest
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
В 2026 году выходит расширенное переиздание альбома Carter The Unstoppable Sex Machine — «Straw Donkey. The Complete Singles». Это наиболее полное собрание синглов группы, выпущенное лейблом Chrysalis Records. Стиль группы часто характеризуют как энергичный микс из остроумных текстов, драм-машин и агрессивных гитарных риффов. Новое издание 2026 года — это полностью обновленная и расширенная версия классического сборника 1995 года. В него включены не только хиты, но и промо-синглы, которые ранее не попадали в это издание. Новый мастеринг, выполненный Филом Кинрейдом на студии AIR Mastering. Включает подробные комментарии к каждому треку от участников группы — Джима Боба и Фрутбэта. Альбом охватывает основные синглы и редкие промо-записи.
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