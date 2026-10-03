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Various Artists - Stax Does The Beatles (0888072760936) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Stax Does The Beatles (0888072760936) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Stax Does The Beatles
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Stax Does The Beatles (0888072760936) - фото 1
  • Various Artists - Stax Does The Beatles (0888072760936) - фото 2
  • Various Artists - Stax Does The Beatles (0888072760936) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748566
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072760936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Stax Does The Beatles
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Day Tripper (Alternative) - Otis Redding, HeDavid Porter, With A Little HeMy Friends - Steve Cropper, And I Love Her - Reggie Milner, Yesterday (Live) - Carla Thomas, Something - Isaac Hayes, Eleanor Rigby - Booker T. & The M.G.'s, Hey Jude - The Bar-Kays
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Stax Does The Beatles (0888072760936) виниловая пластинка

Начиная с середины 1960-х годов для соул-лейбла Stax Records было записано множество кавер-версий песен The Beatles. Этот сборник из 8 треков, впервые доступный на виниле, содержит вокальные и инструментальные записи, представляющие собой разнообразный срез проникновенных кавер-версий в исполнении легендарных артистов Stax Records, включая Отиса Реддинга, Айзека Хейса, Карлу Томас, Дэвида Портера и других.

Отзывы о товаре Various Artists - Stax Does The Beatles (0888072760936) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072760936]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Stax Does The Beatles
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Day Tripper (Alternative) - Otis Redding, HeDavid Porter, With A Little HeMy Friends - Steve Cropper, And I Love Her - Reggie Milner, Yesterday (Live) - Carla Thomas, Something - Isaac Hayes, Eleanor Rigby - Booker T. & The M.G.'s, Hey Jude - The Bar-Kays
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Начиная с середины 1960-х годов для соул-лейбла Stax Records было записано множество кавер-версий песен The Beatles. Этот сборник из 8 треков, впервые доступный на виниле, содержит вокальные и инструментальные записи, представляющие собой разнообразный срез проникновенных кавер-версий в исполнении легендарных артистов Stax Records, включая Отиса Реддинга, Айзека Хейса, Карлу Томас, Дэвида Портера и других.
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