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Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) виниловая пластинка

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Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) - фото 2
Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
Open To Beauty: Best Of
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) - фото 1
  • Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) - фото 2
  • Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748563
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Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) виниловая пластинка
6 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297927818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
Open To Beauty: Best Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dragging Hooks, I'm So Open, Small Swift Birds, He Will Call You Baby, Notes Falling Slow, Why This One, License to Kill, Blue Eyed Saviour, My Little Basquiat, Still Lost, Follower 2, A Few Bags of Grain, Renmin Park, Wrong Piano, Continental Drift, Late Night Radio, Angels in the Wilderness, F***, I Hate the Cold, Staring Man, Sing Me a Song, The Things We Do to Each Other, Missing Children, All That Reckoning (Part 1), Five Years, What I Lost, Hard to Build, Easy to Break, Circe and Penelope
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) виниловая пластинка

Open To Beauty — сборник группы Cowboy Junkies с песнями из их альбомов, выпущенных в XXI веке Издание на цветном виниле В этот сборник войдут избранные треки из альбомов Open, One Soul Now, Early 21st Century Blues, At The End of Paths Taken, Renmin Park, Demons, Sing In My Meadow, The Wilderness, All That Reckoning, Songs of the Recollection и Such Ferocious Beauty. Говоря о новом сборнике, Майкл Тимминс из Cowboy Junkies сказал: «Мы живем уже 25 лет в этом столетии, в начале которого мы покинули мир крупных лейблов и вернулись к созданию музыки как независимая группа. Мы решили, что сейчас самое подходящее время, чтобы оглянуться назад, переосмыслить и поразмышлять о музыке, которую мы записали за эти два с половиной десятилетия, и поэтому выпустили Open to Beauty - The Best of the 21st Century». Непреходящая сила музыки Cowboy Junkies недавно проявилась, когда их фирменное исполнение песни Лу Рида «Sweet Jane» прозвучало в финальном эпизоде ??сериала Netflix «Очень странные дела».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297927818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
Open To Beauty: Best Of
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dragging Hooks, I'm So Open, Small Swift Birds, He Will Call You Baby, Notes Falling Slow, Why This One, License to Kill, Blue Eyed Saviour, My Little Basquiat, Still Lost, Follower 2, A Few Bags of Grain, Renmin Park, Wrong Piano, Continental Drift, Late Night Radio, Angels in the Wilderness, F***, I Hate the Cold, Staring Man, Sing Me a Song, The Things We Do to Each Other, Missing Children, All That Reckoning (Part 1), Five Years, What I Lost, Hard to Build, Easy to Break, Circe and Penelope
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Open To Beauty — сборник группы Cowboy Junkies с песнями из их альбомов, выпущенных в XXI веке Издание на цветном виниле В этот сборник войдут избранные треки из альбомов Open, One Soul Now, Early 21st Century Blues, At The End of Paths Taken, Renmin Park, Demons, Sing In My Meadow, The Wilderness, All That Reckoning, Songs of the Recollection и Such Ferocious Beauty. Говоря о новом сборнике, Майкл Тимминс из Cowboy Junkies сказал: «Мы живем уже 25 лет в этом столетии, в начале которого мы покинули мир крупных лейблов и вернулись к созданию музыки как независимая группа. Мы решили, что сейчас самое подходящее время, чтобы оглянуться назад, переосмыслить и поразмышлять о музыке, которую мы записали за эти два с половиной десятилетия, и поэтому выпустили Open to Beauty - The Best of the 21st Century». Непреходящая сила музыки Cowboy Junkies недавно проявилась, когда их фирменное исполнение песни Лу Рида «Sweet Jane» прозвучало в финальном эпизоде ??сериала Netflix «Очень странные дела».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cowboy Junkies - Open To Beauty: Best Of (coloured) (0711297927818) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6870 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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