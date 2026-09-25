Various Artists - Stax Killer B's (coloured) (0888072753303) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Stax Killer B's
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 748560
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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072753303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Stax Killer B's
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Bar-Kays – A.J. the House Fly, Booker T. & The M.G.’s – Soul Clap ’69, Johnnie Taylor (The Soul Philosopher) – Love in the Streets (Ain’t Good as the Love at Home), Mel and Tim – It Hurts to Want It So Bad, Little Sonny – They Want Money, Darrell Banks – I’m the One Who Loves You, The Soul Children – Poem on the School House Door, The Newcomers – Mannish Boy, Jones and Blumenberg – The Right Track, Margie Joseph – Punish Me, Eddie Floyd – ConMe, Jimmy Hughes – I’m Not Ashamed to Beg or Plead
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Various Artists - Stax Killer B's (coloured) (0888072753303) виниловая пластинка
Новая коллекция, представляющая выдающиеся и редкие би-сайды из легендарного архива Stax Records в Мемфисе. Четырнадцать треков, включая композиции Эдди Флойда, Букера Ти и The MG's, The Bar-Kays, Джонни Тейлора и других. Лимитированное издание на цветном виниле к RSD 2026
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072753303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Stax Killer B's
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Bar-Kays – A.J. the House Fly, Booker T. & The M.G.’s – Soul Clap ’69, Johnnie Taylor (The Soul Philosopher) – Love in the Streets (Ain’t Good as the Love at Home), Mel and Tim – It Hurts to Want It So Bad, Little Sonny – They Want Money, Darrell Banks – I’m the One Who Loves You, The Soul Children – Poem on the School House Door, The Newcomers – Mannish Boy, Jones and Blumenberg – The Right Track, Margie Joseph – Punish Me, Eddie Floyd – ConMe, Jimmy Hughes – I’m Not Ashamed to Beg or Plead
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Новая коллекция, представляющая выдающиеся и редкие би-сайды из легендарного архива Stax Records в Мемфисе. Четырнадцать треков, включая композиции Эдди Флойда, Букера Ти и The MG's, The Bar-Kays, Джонни Тейлора и других. Лимитированное издание на цветном виниле к RSD 2026
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Various Artists - Stax Killer B's (coloured) (0888072753303) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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