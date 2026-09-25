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Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) виниловая пластинка

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Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) - фото 1
Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Khruangbin; Men I Trust
Альбом (сингл)
Live At RBC Echo Beach
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) - фото 1
  • Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748559
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605163314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Khruangbin; Men I Trust
Альбом (сингл)
Live At RBC Echo Beach
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sugar - Men I Trust, All Night - Men I Trust, Seven - Men I Trust, Show Me How - Men I Trust, Say Can You Hear - Men I Trust, Dern Kala - Khruangbin, Lady and Man - Khruangbin, Evan Finds the Third Room - Khruangbin, White Gloves - Khruangbin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) виниловая пластинка

Live At RBC Echo Beach — третий в серии концертных альбомов Khruangbin и их партнеров, выпущенной в 2023 году Издание на виниле. "Live At RBC Echo Beach" представляет монреальское трио Men I Trust. Канадская инди-электропоп-группа, основанная в 2014 году, состоит из Эммануэль Пру (вокал, гитара), Джесси Карон (гитара, бас) и Драгоса Кириака (клавишные). «Men I Trust» ассоциируется с жанром дрим-поп.

Отзывы о товаре Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605163314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Khruangbin; Men I Trust
Альбом (сингл)
Live At RBC Echo Beach
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sugar - Men I Trust, All Night - Men I Trust, Seven - Men I Trust, Show Me How - Men I Trust, Say Can You Hear - Men I Trust, Dern Kala - Khruangbin, Lady and Man - Khruangbin, Evan Finds the Third Room - Khruangbin, White Gloves - Khruangbin
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Live At RBC Echo Beach — третий в серии концертных альбомов Khruangbin и их партнеров, выпущенной в 2023 году Издание на виниле. "Live At RBC Echo Beach" представляет монреальское трио Men I Trust. Канадская инди-электропоп-группа, основанная в 2014 году, состоит из Эммануэль Пру (вокал, гитара), Джесси Карон (гитара, бас) и Драгоса Кириака (клавишные). «Men I Trust» ассоциируется с жанром дрим-поп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Khruangbin; Men I Trust - Live At RBC Echo Beach (0656605163314) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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