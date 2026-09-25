OST - Mission: Impossible (Danny Elfman) (coloured) (0199957093446) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Mission: Impossible (Danny Elfman) (coloured) (0199957093446) виниловая пластинка
Этот релиз на двойном виниле красного цвета, выпущенный к RSD 2026, приурочен к 30-летию музыки Дэнни Эльфмана к блокбастеру 1996 года «Mission Impossible». В альбом вошла мгновенно узнаваемая тема из фильма «Миссия невыполнима», первоначально написанная Лало Шифрином для телесериала 1960-х годов и аранжированная Эльфманом для первого фильма франшизы с Томом Крузом в главной роли. Тема известна своим напряженным ритмом с необычным размером 5/4 и знаменитым четырехнотным мотивом, открывающим произведение: музыкальная отсылка к схеме азбуки Морзе для букв MI (?? ··). Эта остроумная кодировка не только напрямую связывает тему с названием, но и усиливает атмосферу секретной связи, тайных операций и загадок, которые определяют мир «Mission Impossible».
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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