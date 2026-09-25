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Various Artists - Blue Note Reimagined II (coloured) (0602445382422) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Blue Note Reimagined II (coloured) (0602445382422) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Note Reimagined II
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Blue Note Reimagined II (coloured) (0602445382422) - фото 1
  • Various Artists - Blue Note Reimagined II (coloured) (0602445382422) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Various Artists - Blue Note Reimagined II (coloured) (0602445382422) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602445382422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Note Reimagined II
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Yazz Ahmed– It, Conor Albert– You Make Me Feel So Good, Parthenope*– Don't Know Why, Swindle (2)– Miss Kane, Nubiyan Twist– Through The Noise (Chant No.2), Ego Ella May– Morning Side Of Love, Oscar Jerome & Oscar #Worldpeace*– (Why You So) Green With Envy, Ria Moran– Lost, Theon Cross– Epistrophy, Maya Delilah– Harvest Moon, Kay Young– Feel Like Making Love, Venna & Marco– Where Are We Going?, Reuben James– Infant Eyes, Binker Golding– Fort Worth, Cherise– Sunrise, Franc Moody– Cristo Redentor
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Blue Note Reimagined II (coloured) (0602445382422) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Yazz Ahmed– It, Conor Albert– You Make Me Feel So Good, Parthenope*– Don't Know Why, Swindle (2)– Miss Kane, Nubiyan Twist– Through The Noise (Chant No.2), Ego Ella May– Morning Side Of Love, Oscar Jerome & Oscar #Worldpeace*– (Why You So) Green With Envy, Ria Moran– Lost, Theon Cross– Epistrophy, Maya Delilah– Harvest Moon, Kay Young– Feel Like Making Love, Venna & Marco– Where Are We Going?, Reuben James– Infant Eyes, Binker Golding– Fort Worth, Cherise– Sunrise, Franc Moody– Cristo Redentor



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Blue Note Reimagined II (coloured) (0602445382422) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602445382422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Note Reimagined II
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Yazz Ahmed– It, Conor Albert– You Make Me Feel So Good, Parthenope*– Don't Know Why, Swindle (2)– Miss Kane, Nubiyan Twist– Through The Noise (Chant No.2), Ego Ella May– Morning Side Of Love, Oscar Jerome & Oscar #Worldpeace*– (Why You So) Green With Envy, Ria Moran– Lost, Theon Cross– Epistrophy, Maya Delilah– Harvest Moon, Kay Young– Feel Like Making Love, Venna & Marco– Where Are We Going?, Reuben James– Infant Eyes, Binker Golding– Fort Worth, Cherise– Sunrise, Franc Moody– Cristo Redentor
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Yazz Ahmed– It, Conor Albert– You Make Me Feel So Good, Parthenope*– Don't Know Why, Swindle (2)– Miss Kane, Nubiyan Twist– Through The Noise (Chant No.2), Ego Ella May– Morning Side Of Love, Oscar Jerome & Oscar #Worldpeace*– (Why You So) Green With Envy, Ria Moran– Lost, Theon Cross– Epistrophy, Maya Delilah– Harvest Moon, Kay Young– Feel Like Making Love, Venna & Marco– Where Are We Going?, Reuben James– Infant Eyes, Binker Golding– Fort Worth, Cherise– Sunrise, Franc Moody– Cristo Redentor


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Various Artists - Blue Note Reimagined II (coloured) (0602445382422) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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