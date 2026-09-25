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Ne-Yo - In My Own Words (0602488039949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ne-Yo - In My Own Words (0602488039949) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ne-Yo
Альбом (сингл)
In My Own Words
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ne-Yo - In My Own Words (0602488039949) - фото 1
  • Ne-Yo - In My Own Words (0602488039949) - фото 2
  • Ne-Yo - In My Own Words (0602488039949) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748554
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ne-Yo - In My Own Words (0602488039949) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602488039949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ne-Yo
Альбом (сингл)
In My Own Words
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stay (2026 Mix), Let Me Get This Right (2026 Mix), So Sick (2026 Mix), When You're Mad (2026 Mix), It Just Ain't Right (2026 Mix), Mirror (2026 Mix), Sign Me Up (2026 Mix), I Ain't Gotta Tell You (2026 Mix), Get Down Like That (2026 Mix), Sexy Love (2026 Mix), Let Go (2026 Mix), Time (2026 Mix), Get Down Like That - Remix (2026 Mix), Girlfriend (2026 Mix), Stay - Remix, So Sick (Live In Atlanta, 2021 / Special Acoustic Version), Sexy Love (Live In Atlanta, 2021 / Special Acoustic Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Ne-Yo - In My Own Words (0602488039949) виниловая пластинка

In My Own Words — дебютный студийный альбом американского певца и автора песен Ne-Yo. Он был выпущен на лейбле Def Jam Recordings в 2006 году. Оригинальный альбом был перемикширован и ремастирован, а список композиций расширен для этого переиздания на виниле, приуроченного к 20-летию альбома 20-я годовщина выхода альбома Ne-Yo «In My Own Words». Этот альбом стал прорывным для Ne-Yo и получил признание критиков. Он дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200, разошелся тиражом более 300 тысяч копий и был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший современный R&B альбом»

Отзывы о товаре Ne-Yo - In My Own Words (0602488039949) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602488039949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ne-Yo
Альбом (сингл)
In My Own Words
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stay (2026 Mix), Let Me Get This Right (2026 Mix), So Sick (2026 Mix), When You're Mad (2026 Mix), It Just Ain't Right (2026 Mix), Mirror (2026 Mix), Sign Me Up (2026 Mix), I Ain't Gotta Tell You (2026 Mix), Get Down Like That (2026 Mix), Sexy Love (2026 Mix), Let Go (2026 Mix), Time (2026 Mix), Get Down Like That - Remix (2026 Mix), Girlfriend (2026 Mix), Stay - Remix, So Sick (Live In Atlanta, 2021 / Special Acoustic Version), Sexy Love (Live In Atlanta, 2021 / Special Acoustic Version)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
In My Own Words — дебютный студийный альбом американского певца и автора песен Ne-Yo. Он был выпущен на лейбле Def Jam Recordings в 2006 году. Оригинальный альбом был перемикширован и ремастирован, а список композиций расширен для этого переиздания на виниле, приуроченного к 20-летию альбома 20-я годовщина выхода альбома Ne-Yo «In My Own Words». Этот альбом стал прорывным для Ne-Yo и получил признание критиков. Он дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200, разошелся тиражом более 300 тысяч копий и был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший современный R&B альбом»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ne-Yo - In My Own Words (0602488039949) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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