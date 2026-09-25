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T. Rex - 20th Century Boy (V7) (picture) (5014797909052) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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T. Rex - 20th Century Boy (V7) (picture) (5014797909052) виниловая пластинка

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T. Rex - 20th Century Boy (V7) (picture) (5014797909052) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
20th Century Boy
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - 20th Century Boy (V7) (picture) (5014797909052) - фото 1
  • T. Rex - 20th Century Boy (V7) (picture) (5014797909052) - фото 2
  • T. Rex - 20th Century Boy (V7) (picture) (5014797909052) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748552
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T. Rex - 20th Century Boy (V7) (picture) (5014797909052) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797909052]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
20th Century Boy
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
20th Century Boy, Free Angel
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара T. Rex - 20th Century Boy (V7) (picture) (5014797909052) виниловая пластинка

В связи с релизами T.Rex 1973 года, лейбл Demon Records выпустит синглы 1973 года в виде ограниченного тиража 7-дюймовых виниловых пластинок с изображением, пользующихся большим спросом у коллекционеров. Песня «20th Century Boy», первоначально выпущенная в марте 1973 года, достигла 3-го места в британском чарте, но вернулась в британскую двадцатку лучших в августе 1991 года, достигнув 13-го места после использования в телевизионной рекламе Levi's с участием Брэда Питта.

Отзывы о товаре T. Rex - 20th Century Boy (V7) (picture) (5014797909052) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797909052]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
20th Century Boy
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
20th Century Boy, Free Angel
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Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
В связи с релизами T.Rex 1973 года, лейбл Demon Records выпустит синглы 1973 года в виде ограниченного тиража 7-дюймовых виниловых пластинок с изображением, пользующихся большим спросом у коллекционеров. Песня «20th Century Boy», первоначально выпущенная в марте 1973 года, достигла 3-го места в британском чарте, но вернулась в британскую двадцатку лучших в августе 1991 года, достигнув 13-го места после использования в телевизионной рекламе Levi's с участием Брэда Питта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T. Rex - 20th Century Boy (V7) (picture) (5014797909052) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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