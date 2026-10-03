T. Rex - 1973: Whatever Happened To The Teenage Dream? (Box) (coloured) (5014797908963) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748549
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Характеристики
Бренд
Demon
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара T. Rex - 1973: Whatever Happened To The Teenage Dream? (Box) (coloured) (5014797908963) виниловая пластинка
T. Rex - 1973: Whatever Happened To The Teenage Dream? (Box) (coloured) (5014797908963) виниловая пластинка
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Бренд
Demon
T. Rex - 1973: Whatever Happened To The Teenage Dream? (Box) (coloured) (5014797908963) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
T. Rex - 1973: Whatever Happened To The Teenage Dream? (Box) (coloured) (5014797908963) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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