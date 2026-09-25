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T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) виниловая пластинка

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T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 1
T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 2
T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 3
T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 4
T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 5
T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 6
T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Light Of Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 1
  • T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 2
  • T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 3
  • T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 4
  • T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 5
  • T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 6
  • T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748543
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Загружаем...
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Загружаем...
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T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797911987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Light Of Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Light Of Love, Solid Baby, Precious Star, Token Of My Love, Space Boss, Think Zinc, Till Dawn, Teenage Dream, Girl In The Thunderbolt Suit, Explosive Mouth, Venus Loon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) виниловая пластинка

Demon Records представляет специальное юбилейное издание, посвященное 50-летию этого релиза, выпущенного только в США в конце 1974 года, первоначально вышедшего на лейбле Casablanca Records, основанном всего годом ранее. Марк Болан и группа T. Rex записали восемь треков в США, которые предназначались для выпуска на британском альбоме группы «Bolan's Zip Gun» в 1975 году. Но предыдущий альбом «Zinc Alloy» не был выпущен в США, и Болан очень хотел, чтобы новый альбом стал доступен. Таким образом, в альбом «Light Of Love» вошли восемь новых записанных треков, а также три композиции с альбома Zinc Alloy – «Teenage Dream», «Explosive Mouth» и «Venus Loon». Среди новых треков была «Till Dawn», последняя совместная работа Болана с Тони Висконти, ответственным за аранжировку струнных инструментов. Выпущено на 140-граммовом оранжевом виниле, в оригинальном оформлении конверта с новым внутренним конвертом.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797911987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Light Of Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Light Of Love, Solid Baby, Precious Star, Token Of My Love, Space Boss, Think Zinc, Till Dawn, Teenage Dream, Girl In The Thunderbolt Suit, Explosive Mouth, Venus Loon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Demon Records представляет специальное юбилейное издание, посвященное 50-летию этого релиза, выпущенного только в США в конце 1974 года, первоначально вышедшего на лейбле Casablanca Records, основанном всего годом ранее. Марк Болан и группа T. Rex записали восемь треков в США, которые предназначались для выпуска на британском альбоме группы «Bolan's Zip Gun» в 1975 году. Но предыдущий альбом «Zinc Alloy» не был выпущен в США, и Болан очень хотел, чтобы новый альбом стал доступен. Таким образом, в альбом «Light Of Love» вошли восемь новых записанных треков, а также три композиции с альбома Zinc Alloy – «Teenage Dream», «Explosive Mouth» и «Venus Loon». Среди новых треков была «Till Dawn», последняя совместная работа Болана с Тони Висконти, ответственным за аранжировку струнных инструментов. Выпущено на 140-граммовом оранжевом виниле, в оригинальном оформлении конверта с новым внутренним конвертом.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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