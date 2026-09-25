T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара T. Rex - Light Of Love (coloured) (5014797911987) виниловая пластинка
Demon Records представляет специальное юбилейное издание, посвященное 50-летию этого релиза, выпущенного только в США в конце 1974 года, первоначально вышедшего на лейбле Casablanca Records, основанном всего годом ранее. Марк Болан и группа T. Rex записали восемь треков в США, которые предназначались для выпуска на британском альбоме группы «Bolan's Zip Gun» в 1975 году. Но предыдущий альбом «Zinc Alloy» не был выпущен в США, и Болан очень хотел, чтобы новый альбом стал доступен. Таким образом, в альбом «Light Of Love» вошли восемь новых записанных треков, а также три композиции с альбома Zinc Alloy – «Teenage Dream», «Explosive Mouth» и «Venus Loon». Среди новых треков была «Till Dawn», последняя совместная работа Болана с Тони Висконти, ответственным за аранжировку струнных инструментов. Выпущено на 140-граммовом оранжевом виниле, в оригинальном оформлении конверта с новым внутренним конвертом.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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