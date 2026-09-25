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T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) виниловая пластинка

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T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) - фото 1
T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) - фото 2
T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) - фото 3
T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) - фото 4
T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) - фото 1
  • T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) - фото 2
  • T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) - фото 3
  • T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) - фото 4
  • T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748542
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T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) виниловая пластинка
5 360 руб.
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Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797903142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Venus Loon, Sound Pit, Explosive Mouth, Galaxy, Change, Nameless Wildness, Teenage Dream, Liquid Gang, Carsmile Smith & The Old One, You’ve Got To Jive To Stay Alive - Spanish Midnight, Interstellar Soul, The Meat Hawk Immaculate, The Avengers (Superbad), The Leopards Featuring Gardenia & The Mighty Slug, The Groover, Midnight, Truck On (Tyke), Sitting Here, Satisfaction Pony
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
1921 Series
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) виниловая пластинка

Переиздание альбома "Zinc Alloy" британской глэм-метал группы T Rex, вышло в 2014 году. Оригинал увидел свет в 1974 году и занял 12 строчку британского хит-парада. У критиков пластинка не пользовалась успехом, хотя надо отдать должное команде - сложная лирика и качественная музыка у них удались!. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797903142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Venus Loon, Sound Pit, Explosive Mouth, Galaxy, Change, Nameless Wildness, Teenage Dream, Liquid Gang, Carsmile Smith & The Old One, You’ve Got To Jive To Stay Alive - Spanish Midnight, Interstellar Soul, The Meat Hawk Immaculate, The Avengers (Superbad), The Leopards Featuring Gardenia & The Mighty Slug, The Groover, Midnight, Truck On (Tyke), Sitting Here, Satisfaction Pony
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
1921 Series
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание альбома "Zinc Alloy" британской глэм-метал группы T Rex, вышло в 2014 году. Оригинал увидел свет в 1974 году и занял 12 строчку британского хит-парада. У критиков пластинка не пользовалась успехом, хотя надо отдать должное команде - сложная лирика и качественная музыка у них удались!. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T. Rex - Zinc Alloy And The Hidden Riders Of Tomorrow (coloured) (5014797903142) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5360 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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