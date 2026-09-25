Average White Band; Ben E.King - Benny & Us (coloured) (5014797901384) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Average White Band; Ben E.King - Benny & Us (coloured) (5014797901384) виниловая пластинка
Легендарная группа Average White Band, по праву считающаяся одной из лучших соул- и фанк-групп всех времен, перевернула все правила игры и покорила чарты США, Великобритании и других стран мира серией соул- и диско-хитов в период с 1974 по 1980 год. Репертуар AWB стал источником вдохновения и влияния для многих R&B-исполнителей, и они являются одной из самых часто используемых в сэмплах групп в истории, оставаясь актуальной и сегодня, продолжая привлекать новые поколения молодой аудитории. Snoop Dogg, Fatboy Slim, Ice Cube, Puff Daddy, TLC, Rick Ross, will.i.am и Mark Ronson, а также бесчисленное множество других, заимствовали фрагменты их музыки. «Benny And Us» — шестой альбом AWB, к которому присоединился легенда соула/R&B Бен Э. Кинг, и первоначально выпущенный в 1977 году. Альбом достиг 33-го места в американских чартах. В альбом «Benny And Us» вошли синглы «Get It Up For Love» (позже исполненный группой Tata Vega), «The Message», новая версия «Keepin' It To Myself» и классическая композиция «A Star In The Ghetto». Продюсерами альбома выступили легендарный продюсер Atlantic Records Ариф Мардин и Джерри Гринберг.
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Теги товара: Соул, Цветной винил
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Теги товара: Соул, Цветной винил
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