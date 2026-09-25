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Average White Band; Ben E.King - Benny & Us (coloured) (5014797901384) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Average White Band; Ben E.King - Benny & Us (coloured) (5014797901384) виниловая пластинка

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Average White Band; Ben E.King - Benny &amp; Us (coloured) (5014797901384) - фото 1
Average White Band; Ben E.King - Benny &amp; Us (coloured) (5014797901384) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Average White Band; Ben E.King
Альбом (сингл)
Benny & Us
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Average White Band; Ben E.King - Benny &amp; Us (coloured) (5014797901384) - фото 1
  • Average White Band; Ben E.King - Benny &amp; Us (coloured) (5014797901384) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748541
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Average White Band; Ben E.King - Benny & Us (coloured) (5014797901384) виниловая пластинка
3 150 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797901384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Average White Band; Ben E.King
Альбом (сингл)
Benny & Us
Жанр
Soul
Трек-лист
Get It Up for Love, Fool For You Anyway, A Star In The Ghetto, The Message, What Is Soul, Someday We’ll All Be Free, Imagine, Keepin’ It To Myself
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Average White Band; Ben E.King - Benny & Us (coloured) (5014797901384) виниловая пластинка

Легендарная группа Average White Band, по праву считающаяся одной из лучших соул- и фанк-групп всех времен, перевернула все правила игры и покорила чарты США, Великобритании и других стран мира серией соул- и диско-хитов в период с 1974 по 1980 год. Репертуар AWB стал источником вдохновения и влияния для многих R&B-исполнителей, и они являются одной из самых часто используемых в сэмплах групп в истории, оставаясь актуальной и сегодня, продолжая привлекать новые поколения молодой аудитории. Snoop Dogg, Fatboy Slim, Ice Cube, Puff Daddy, TLC, Rick Ross, will.i.am и Mark Ronson, а также бесчисленное множество других, заимствовали фрагменты их музыки. «Benny And Us» — шестой альбом AWB, к которому присоединился легенда соула/R&B Бен Э. Кинг, и первоначально выпущенный в 1977 году. Альбом достиг 33-го места в американских чартах. В альбом «Benny And Us» вошли синглы «Get It Up For Love» (позже исполненный группой Tata Vega), «The Message», новая версия «Keepin' It To Myself» и классическая композиция «A Star In The Ghetto». Продюсерами альбома выступили легендарный продюсер Atlantic Records Ариф Мардин и Джерри Гринберг.



Теги товара: Соул, Цветной винил

Отзывы о товаре Average White Band; Ben E.King - Benny & Us (coloured) (5014797901384) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797901384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Average White Band; Ben E.King
Альбом (сингл)
Benny & Us
Жанр
Soul
Трек-лист
Get It Up for Love, Fool For You Anyway, A Star In The Ghetto, The Message, What Is Soul, Someday We’ll All Be Free, Imagine, Keepin’ It To Myself
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Легендарная группа Average White Band, по праву считающаяся одной из лучших соул- и фанк-групп всех времен, перевернула все правила игры и покорила чарты США, Великобритании и других стран мира серией соул- и диско-хитов в период с 1974 по 1980 год. Репертуар AWB стал источником вдохновения и влияния для многих R&B-исполнителей, и они являются одной из самых часто используемых в сэмплах групп в истории, оставаясь актуальной и сегодня, продолжая привлекать новые поколения молодой аудитории. Snoop Dogg, Fatboy Slim, Ice Cube, Puff Daddy, TLC, Rick Ross, will.i.am и Mark Ronson, а также бесчисленное множество других, заимствовали фрагменты их музыки. «Benny And Us» — шестой альбом AWB, к которому присоединился легенда соула/R&B Бен Э. Кинг, и первоначально выпущенный в 1977 году. Альбом достиг 33-го места в американских чартах. В альбом «Benny And Us» вошли синглы «Get It Up For Love» (позже исполненный группой Tata Vega), «The Message», новая версия «Keepin' It To Myself» и классическая композиция «A Star In The Ghetto». Продюсерами альбома выступили легендарный продюсер Atlantic Records Ариф Мардин и Джерри Гринберг.


Теги товара: Соул, Цветной винил
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Отзывы


Average White Band; Ben E.King - Benny & Us (coloured) (5014797901384) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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