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T. Rex - Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags (V7) (picture) (5014797911956) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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T. Rex - Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags (V7) (picture) (5014797911956) виниловая пластинка

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T. Rex - Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags (V7) (picture) (5014797911956) - фото 2
T. Rex - Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags (V7) (picture) (5014797911956) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags (V7) (picture) (5014797911956) - фото 1
  • T. Rex - Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags (V7) (picture) (5014797911956) - фото 2
  • T. Rex - Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags (V7) (picture) (5014797911956) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748540
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T. Rex - Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags (V7) (picture) (5014797911956) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797911956]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Children Of The Revolution, Jitterbug Love, Sunken Rags
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара T. Rex - Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags (V7) (picture) (5014797911956) виниловая пластинка

После успеха коллекционных 7-дюймовых виниловых пластинок с изображениями синглов T. Rex 1973 года от Demon Records, мы переходим к синглам 1972 года, снова с фотографиями из архива Кита Морриса. • Первый релиз — абсолютная классика «Children Of The Revolution», первоначально выпущенная в сентябре 1972 года, и сегодня одна из самых запоминающихся песен Марка Болана. Она достигла 2-го места в британских чартах, где продержалась три недели (в общей сложности десять недель в чартах), в то время как «Mama Weer All Crazee Now» группы Slade заняла 1-е место, за ней следовали «How Can I Be Sure» Дэвида Кэссиди и «Mouldy Old Dough» Lieutenant Pigeon. • Песня была перепета Violent Femmes, The Scorpions, Kesha и Боно из U2 для фильма «Мулен Руж». • Ни «Children Of The Revolution», ни её На би-сайдах «Jitterbug Love» и «Sunken Rags» были представлены композиции «Tanx», выпущенные в марте 1973 года.

Отзывы о товаре T. Rex - Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags (V7) (picture) (5014797911956) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797911956]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Children Of The Revolution, Jitterbug Love, Sunken Rags
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Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
После успеха коллекционных 7-дюймовых виниловых пластинок с изображениями синглов T. Rex 1973 года от Demon Records, мы переходим к синглам 1972 года, снова с фотографиями из архива Кита Морриса. • Первый релиз — абсолютная классика «Children Of The Revolution», первоначально выпущенная в сентябре 1972 года, и сегодня одна из самых запоминающихся песен Марка Болана. Она достигла 2-го места в британских чартах, где продержалась три недели (в общей сложности десять недель в чартах), в то время как «Mama Weer All Crazee Now» группы Slade заняла 1-е место, за ней следовали «How Can I Be Sure» Дэвида Кэссиди и «Mouldy Old Dough» Lieutenant Pigeon. • Песня была перепета Violent Femmes, The Scorpions, Kesha и Боно из U2 для фильма «Мулен Руж». • Ни «Children Of The Revolution», ни её На би-сайдах «Jitterbug Love» и «Sunken Rags» были представлены композиции «Tanx», выпущенные в марте 1973 года.
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Доставка
Отзывы


T. Rex - Children Of The Revolution/ Jitterbug Love/ Sunken Rags (V7) (picture) (5014797911956) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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