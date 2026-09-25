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Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) виниловая пластинка

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Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) - фото 2
Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) - фото 3
Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Criteria For A Black Widow
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) - фото 1
  • Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) - фото 2
  • Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) - фото 3
  • Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748530
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759175292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Criteria For A Black Widow
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Bloodbath, Back To The Palace, Nothing Left, Schizos (Are Never Alone) Part III, Criteria For A Black Widow, Punctured, Loving The Sinner, Double Dare, Sonic Homicide, Mending
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) виниловая пластинка

Criteria for a Black Widow — седьмой студийный альбом канадской хэви-метал группы Annihilator, выпущенный в 1999 году. Издание на 180 г виниле, 45 об/мин Это единственный альбом, в записи которого принял участие воссоединившийся состав времён дебютного Alice in Hell 1989 года (за исключением басиста Уэйна Дарли, который отказался вернуться в группу, и его заменил Расс Бергквист). Annihilator — одна из самых успешных и влиятельных трэш-метал-групп в мире. В центре всего этого — вдохновитель Джефф Уотерс, который как гитарист, вокалист, продюсер и автор песен в значительной степени сформировал звучание группы.

Отзывы о товаре Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759175292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Criteria For A Black Widow
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Bloodbath, Back To The Palace, Nothing Left, Schizos (Are Never Alone) Part III, Criteria For A Black Widow, Punctured, Loving The Sinner, Double Dare, Sonic Homicide, Mending
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Criteria for a Black Widow — седьмой студийный альбом канадской хэви-метал группы Annihilator, выпущенный в 1999 году. Издание на 180 г виниле, 45 об/мин Это единственный альбом, в записи которого принял участие воссоединившийся состав времён дебютного Alice in Hell 1989 года (за исключением басиста Уэйна Дарли, который отказался вернуться в группу, и его заменил Расс Бергквист). Annihilator — одна из самых успешных и влиятельных трэш-метал-групп в мире. В центре всего этого — вдохновитель Джефф Уотерс, который как гитарист, вокалист, продюсер и автор песен в значительной степени сформировал звучание группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Annihilator - Criteria For A Black Widow (4029759175292) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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