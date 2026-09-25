Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
The Phantom Void
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 748528
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759214045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
The Phantom Void
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mare, The Spiral, A Secret Place, Nocturnal, Phantom Void, Shattered, Sinister Companion
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) виниловая пластинка
Немецкая пост-рок-группа Long Distance Calling возвращается с альбомом The Phantom Void. Девятый студийный альбом, посвященный 20-летию Long Distance Calling, демонстрирует группу на пике их творческого потенциала: инструментальный, впечатляющий, захватывающий – и в то же время полный глубины. Издание на виниле в гейтфолде "The Phantom Void" состоит из семи треков и является одним из самых целенаправленных и мощных произведений в карьере Long Distance Calling. Альбом, полный глубины, впечатляющих звуковых фрагментов и доставляющий удовольствие от прослушивания. Праздник для всех поклонников инструментального пост-рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759214045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
The Phantom Void
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mare, The Spiral, A Secret Place, Nocturnal, Phantom Void, Shattered, Sinister Companion
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Немецкая пост-рок-группа Long Distance Calling возвращается с альбомом The Phantom Void. Девятый студийный альбом, посвященный 20-летию Long Distance Calling, демонстрирует группу на пике их творческого потенциала: инструментальный, впечатляющий, захватывающий – и в то же время полный глубины. Издание на виниле в гейтфолде "The Phantom Void" состоит из семи треков и является одним из самых целенаправленных и мощных произведений в карьере Long Distance Calling. Альбом, полный глубины, впечатляющих звуковых фрагментов и доставляющий удовольствие от прослушивания. Праздник для всех поклонников инструментального пост-рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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