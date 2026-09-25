Top.Mail.Ru
Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) - фото 1
Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) - фото 2
Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) - фото 3
Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) - фото 4
Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
The Phantom Void
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) - фото 1
  • Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) - фото 2
  • Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) - фото 3
  • Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) - фото 4
  • Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748528
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759214045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
The Phantom Void
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mare, The Spiral, A Secret Place, Nocturnal, Phantom Void, Shattered, Sinister Companion
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) виниловая пластинка

Немецкая пост-рок-группа Long Distance Calling возвращается с альбомом The Phantom Void. Девятый студийный альбом, посвященный 20-летию Long Distance Calling, демонстрирует группу на пике их творческого потенциала: инструментальный, впечатляющий, захватывающий – и в то же время полный глубины. Издание на виниле в гейтфолде "The Phantom Void" состоит из семи треков и является одним из самых целенаправленных и мощных произведений в карьере Long Distance Calling. Альбом, полный глубины, впечатляющих звуковых фрагментов и доставляющий удовольствие от прослушивания. Праздник для всех поклонников инструментального пост-рока.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759214045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Long Distance Calling
Альбом (сингл)
The Phantom Void
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mare, The Spiral, A Secret Place, Nocturnal, Phantom Void, Shattered, Sinister Companion
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Немецкая пост-рок-группа Long Distance Calling возвращается с альбомом The Phantom Void. Девятый студийный альбом, посвященный 20-летию Long Distance Calling, демонстрирует группу на пике их творческого потенциала: инструментальный, впечатляющий, захватывающий – и в то же время полный глубины. Издание на виниле в гейтфолде "The Phantom Void" состоит из семи треков и является одним из самых целенаправленных и мощных произведений в карьере Long Distance Calling. Альбом, полный глубины, впечатляющих звуковых фрагментов и доставляющий удовольствие от прослушивания. Праздник для всех поклонников инструментального пост-рока.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Long Distance Calling - The Phantom Void (4029759214045) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...