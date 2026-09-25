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Savatage - Madness Reigns From The Gutter (4029759216261) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Savatage - Madness Reigns From The Gutter (4029759216261) виниловая пластинка

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Savatage - Madness Reigns From The Gutter (4029759216261) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Madness Reigns From The Gutter
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Savatage - Madness Reigns From The Gutter (4029759216261) - фото 1
  • Savatage - Madness Reigns From The Gutter (4029759216261) - фото 2
  • Savatage - Madness Reigns From The Gutter (4029759216261) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748527
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Самовывоз в Москве
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Savatage - Madness Reigns From The Gutter (4029759216261) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759216261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Madness Reigns From The Gutter
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
City Beneath The Surface, White Witch, Of Rage And War, She's In Love, Mentally Yours, 24 Hrs. Ago, Legions, Strange Wings, Hounds, Temptation Revelation, When The Crowds Are Gone, The Dungeons Are Calling, Holocaust, Sirens, Power Of The Night, Hall Of The Mountain King, Gutter Ballet, Thorazine Shuffle, Devastation
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Savatage - Madness Reigns From The Gutter (4029759216261) виниловая пластинка

Американские иконы хэви-метала Savatage считаются одной из самых влиятельных групп в своем жанре. В 1990 году группа находилась на переломном этапе. После выхода альбома "Gutter Ballet" они отправились в один из самых интенсивных туров в своей карьере. Ночь за ночью зрители становились свидетелями мощного сочетания брутальных риффов, театрального размаха и эмоциональной напряженности. Savatage развивались: становились жестче, разнообразнее и драматичнее, чем когда-либо прежде. Спустя более чем три десятилетия альбом «Madness Reigns From The Gutter (1990)» впечатляюще качественно документирует этот период. Восстановленный с оригинальных мастер-лент, перемикшированный и ремастерированный, этот альбом из 19 треков представляет Savatage в их лучшем виде: бескомпромиссный, мощный и в то же время обладающий той эпической глубиной, которая будет характерна для их более поздних работ. Многие поклонники называют состав 1990 года «пиком Savatage», и эта запись впечатляюще передает уникальную энергию той группы. На сцене пять ярких личностей устроили настоящий музыкальный фейерверк: молодой, зажигательный Крис Каффери; басист Джонни Ли Миддлтон, чья энергия была столь же мощной, как и у Каффери; могучий Стив «Док» Вахольц за своей массивной тройной ударной установкой; виртуоз Крисс Олива, сочетавший точность и страсть; и фронтмен Джон Олива в роли харизматичного ведущего. Оглядываясь назад, Джон Олива вспоминает: «Тур Gutter был изюминкой наших концертов. Шесть месяцев это было просто безумие. Наслаждайтесь, друзья!»



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Savatage - Madness Reigns From The Gutter (4029759216261) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759216261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Madness Reigns From The Gutter
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
City Beneath The Surface, White Witch, Of Rage And War, She's In Love, Mentally Yours, 24 Hrs. Ago, Legions, Strange Wings, Hounds, Temptation Revelation, When The Crowds Are Gone, The Dungeons Are Calling, Holocaust, Sirens, Power Of The Night, Hall Of The Mountain King, Gutter Ballet, Thorazine Shuffle, Devastation
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Американские иконы хэви-метала Savatage считаются одной из самых влиятельных групп в своем жанре. В 1990 году группа находилась на переломном этапе. После выхода альбома "Gutter Ballet" они отправились в один из самых интенсивных туров в своей карьере. Ночь за ночью зрители становились свидетелями мощного сочетания брутальных риффов, театрального размаха и эмоциональной напряженности. Savatage развивались: становились жестче, разнообразнее и драматичнее, чем когда-либо прежде. Спустя более чем три десятилетия альбом «Madness Reigns From The Gutter (1990)» впечатляюще качественно документирует этот период. Восстановленный с оригинальных мастер-лент, перемикшированный и ремастерированный, этот альбом из 19 треков представляет Savatage в их лучшем виде: бескомпромиссный, мощный и в то же время обладающий той эпической глубиной, которая будет характерна для их более поздних работ. Многие поклонники называют состав 1990 года «пиком Savatage», и эта запись впечатляюще передает уникальную энергию той группы. На сцене пять ярких личностей устроили настоящий музыкальный фейерверк: молодой, зажигательный Крис Каффери; басист Джонни Ли Миддлтон, чья энергия была столь же мощной, как и у Каффери; могучий Стив «Док» Вахольц за своей массивной тройной ударной установкой; виртуоз Крисс Олива, сочетавший точность и страсть; и фронтмен Джон Олива в роли харизматичного ведущего. Оглядываясь назад, Джон Олива вспоминает: «Тур Gutter был изюминкой наших концертов. Шесть месяцев это было просто безумие. Наслаждайтесь, друзья!»


Теги товара: Limited Edition
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Savatage - Madness Reigns From The Gutter (4029759216261) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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