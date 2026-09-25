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Chocolate Watch Band - No Way Out (0602488524773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chocolate Watch Band - No Way Out (0602488524773) виниловая пластинка

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Chocolate Watch Band - No Way Out (0602488524773) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chocolate Watch Band
Альбом (сингл)
No Way Out
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chocolate Watch Band - No Way Out (0602488524773) - фото 1
  • Chocolate Watch Band - No Way Out (0602488524773) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748519
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chocolate Watch Band - No Way Out (0602488524773) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[0602488524773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chocolate Watch Band
Альбом (сингл)
No Way Out
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Let's Talk About Girls, Midnight Hour, Come On, Dark Side Of The Mushroom, Hot Dusty Roads, Are You Gonna Be There (At The Love-In), Gone And Passes By, No Way Out, Expo 2000, Gossamer Wings
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Chocolate Watch Band - No Way Out (0602488524773) виниловая пластинка

«No Way Out» — дебютный альбом американской гаражной рок-группы The Chocolate Watchband, выпущенный в сентябре 1967 года на лейбле Tower Records. Пластинка сочетает влияния гаражного и психоделического рока, а искажённые гитарные инструменталы стали ранними примерами протопанка. Альбом не попал в Billboard 200, но сделал группу популярным концертным исполнителем, а позже стал классикой гаражного рока.

Отзывы о товаре Chocolate Watch Band - No Way Out (0602488524773) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[0602488524773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Chocolate Watch Band
Альбом (сингл)
No Way Out
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Let's Talk About Girls, Midnight Hour, Come On, Dark Side Of The Mushroom, Hot Dusty Roads, Are You Gonna Be There (At The Love-In), Gone And Passes By, No Way Out, Expo 2000, Gossamer Wings
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«No Way Out» — дебютный альбом американской гаражной рок-группы The Chocolate Watchband, выпущенный в сентябре 1967 года на лейбле Tower Records. Пластинка сочетает влияния гаражного и психоделического рока, а искажённые гитарные инструменталы стали ранними примерами протопанка. Альбом не попал в Billboard 200, но сделал группу популярным концертным исполнителем, а позже стал классикой гаражного рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chocolate Watch Band - No Way Out (0602488524773) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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