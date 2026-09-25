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OST - Sequel Music (Various Artists) (coloured) (0843563198551) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Sequel Music (Various Artists) (coloured) (0843563198551) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sequel Music
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Sequel Music (Various Artists) (coloured) (0843563198551) - фото 1
  • OST - Sequel Music (Various Artists) (coloured) (0843563198551) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748513
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Sequel Music (Various Artists) (coloured) (0843563198551) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride
Barcode
[0843563198551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sequel Music
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Robotech Theme (Enhanced Version), The Young Warriors, Reprimand, Incoming, Helicats, Subterfuge, Into The Unknown, The SDF-3, Expeditionary Debriefing, The REF March, Crisis, Procession Of The Invid, Rocket Science, Black Magic, Dissension, Expeditionary Love Theme, A Penny For Your Thoughts, The Raid, At The Altar, Together (Instrumental Version), The Regent, Training Day, Expeditionary Follies, Rise Of The Warriors, The Mystery Of Protoculture, The Sentinels, Deep Space Swagger, The Warrior's
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Sequel Music (Various Artists) (coloured) (0843563198551) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Robotech Theme (Enhanced Version), The Young Warriors, Reprimand, Incoming, Helicats, Subterfuge, Into The Unknown, The SDF-3, Expeditionary Debriefing, The REF March, Crisis, Procession Of The Invid, Rocket Science, Black Magic, Dissension, Expeditionary Love Theme, A Penny For Your Thoughts, The Raid, At The Altar, Together (Instrumental Version), The Regent, Training Day, Expeditionary Follies, Rise Of The Warriors, The Mystery Of Protoculture, The Sentinels, Deep Space Swagger, The Warrior's Journey, Robotech Main Theme ("Love Live Alive" Version), Zentraedi Theme ("Love Live Alive" Version), Only A Fool, Shinin' On Top Of A Star, Together

Отзывы о товаре OST - Sequel Music (Various Artists) (coloured) (0843563198551) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride
Barcode
[0843563198551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sequel Music
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Robotech Theme (Enhanced Version), The Young Warriors, Reprimand, Incoming, Helicats, Subterfuge, Into The Unknown, The SDF-3, Expeditionary Debriefing, The REF March, Crisis, Procession Of The Invid, Rocket Science, Black Magic, Dissension, Expeditionary Love Theme, A Penny For Your Thoughts, The Raid, At The Altar, Together (Instrumental Version), The Regent, Training Day, Expeditionary Follies, Rise Of The Warriors, The Mystery Of Protoculture, The Sentinels, Deep Space Swagger, The Warrior's
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Robotech Theme (Enhanced Version), The Young Warriors, Reprimand, Incoming, Helicats, Subterfuge, Into The Unknown, The SDF-3, Expeditionary Debriefing, The REF March, Crisis, Procession Of The Invid, Rocket Science, Black Magic, Dissension, Expeditionary Love Theme, A Penny For Your Thoughts, The Raid, At The Altar, Together (Instrumental Version), The Regent, Training Day, Expeditionary Follies, Rise Of The Warriors, The Mystery Of Protoculture, The Sentinels, Deep Space Swagger, The Warrior's Journey, Robotech Main Theme ("Love Live Alive" Version), Zentraedi Theme ("Love Live Alive" Version), Only A Fool, Shinin' On Top Of A Star, Together
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Доставка
Отзывы


OST - Sequel Music (Various Artists) (coloured) (0843563198551) виниловая пластинка – стоимость товара 5710 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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