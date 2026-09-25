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OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) виниловая пластинка

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OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) - фото 1
OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Robotech 2: Instrumental Collection
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) - фото 1
  • OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748512
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OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enjoy The Ride
Barcode
[0843563198520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Robotech 2: Instrumental Collection
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Robotech theme, Crashing metal, Zentraedi theme, The mysterious ship, Macross anthem, Suspense, Confrontation, Musica's theme, The way to love, Boobytrap, Intrigue, Biomechanical, Ineptitude, Robotech love themes, Miss macross, Stepping out, Victory, The sdf-1, Battlestations, Red alert, The 15th squadron, Intruder, Desolation, The robotech masters, The point of no return, Daydream, Broken heart, Private time themes, United earth government theme, Reflections, Shocked, Cliffhangers, Eyecatch, Es
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Robotech theme, Crashing metal, Zentraedi theme, The mysterious ship, Macross anthem, Suspense, Confrontation, Musica's theme, The way to love, Boobytrap, Intrigue, Biomechanical, Ineptitude, Robotech love themes, Miss macross, Stepping out, Victory, The sdf-1, Battlestations, Red alert, The 15th squadron, Intruder, Desolation, The robotech masters, The point of no return, Daydream, Broken heart, Private time themes, United earth government theme, Reflections, Shocked, Cliffhangers, Eyecatch, Escalations, Lifeline, Rick hunter's theme, Minmei's theme, Bliss themes, The cosmic harp, Sweet sixteen, Robotech follies, Imbeciles, Earth government at work, Earth government debriefing, Khyron's theme, The hive, Roy fokker's theme, Liftoff, Alien attack, Reconstruction blues, Hard times, It's you, A new dawn, Invid theme, Across the universe, Cyclone theme, Showdown, Catastrophe, We will win (piano version), Love triangle, Mission accomplished, Robotech end title

Отзывы о товаре OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enjoy The Ride
Barcode
[0843563198520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Robotech 2: Instrumental Collection
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Robotech theme, Crashing metal, Zentraedi theme, The mysterious ship, Macross anthem, Suspense, Confrontation, Musica's theme, The way to love, Boobytrap, Intrigue, Biomechanical, Ineptitude, Robotech love themes, Miss macross, Stepping out, Victory, The sdf-1, Battlestations, Red alert, The 15th squadron, Intruder, Desolation, The robotech masters, The point of no return, Daydream, Broken heart, Private time themes, United earth government theme, Reflections, Shocked, Cliffhangers, Eyecatch, Es
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Robotech theme, Crashing metal, Zentraedi theme, The mysterious ship, Macross anthem, Suspense, Confrontation, Musica's theme, The way to love, Boobytrap, Intrigue, Biomechanical, Ineptitude, Robotech love themes, Miss macross, Stepping out, Victory, The sdf-1, Battlestations, Red alert, The 15th squadron, Intruder, Desolation, The robotech masters, The point of no return, Daydream, Broken heart, Private time themes, United earth government theme, Reflections, Shocked, Cliffhangers, Eyecatch, Escalations, Lifeline, Rick hunter's theme, Minmei's theme, Bliss themes, The cosmic harp, Sweet sixteen, Robotech follies, Imbeciles, Earth government at work, Earth government debriefing, Khyron's theme, The hive, Roy fokker's theme, Liftoff, Alien attack, Reconstruction blues, Hard times, It's you, A new dawn, Invid theme, Across the universe, Cyclone theme, Showdown, Catastrophe, We will win (piano version), Love triangle, Mission accomplished, Robotech end title
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OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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