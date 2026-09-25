OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Robotech theme, Crashing metal, Zentraedi theme, The mysterious ship, Macross anthem, Suspense, Confrontation, Musica's theme, The way to love, Boobytrap, Intrigue, Biomechanical, Ineptitude, Robotech love themes, Miss macross, Stepping out, Victory, The sdf-1, Battlestations, Red alert, The 15th squadron, Intruder, Desolation, The robotech masters, The point of no return, Daydream, Broken heart, Private time themes, United earth government theme, Reflections, Shocked, Cliffhangers, Eyecatch, Escalations, Lifeline, Rick hunter's theme, Minmei's theme, Bliss themes, The cosmic harp, Sweet sixteen, Robotech follies, Imbeciles, Earth government at work, Earth government debriefing, Khyron's theme, The hive, Roy fokker's theme, Liftoff, Alien attack, Reconstruction blues, Hard times, It's you, A new dawn, Invid theme, Across the universe, Cyclone theme, Showdown, Catastrophe, We will win (piano version), Love triangle, Mission accomplished, Robotech end title
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) винилов...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Carnegie Hall 1969 (0603497844517) винил...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитNeil Young - Barn (Box) (0093624877547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитThe Replacements - Sorry Ma, Forgot To Take Out The Trash (06034...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитMick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре OST - Robotech 2: Instrumental Collection (Various Artists) (coloured) (0843563198520) виниловая пластинка