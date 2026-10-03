Architects - All Our Gods Have Abandoned Us (coloured) (8714092774047) виниловая пластинка
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Описание товара Architects - All Our Gods Have Abandoned Us (coloured) (8714092774047) виниловая пластинка
All Our Gods Have Abandoned Us — седьмой студийный альбом британской металкор-группы Architects, выпущенный в 2016 году. Считается одной из самых значимых работ в дискографии группы. Альбом был полностью перемикширован и ремастирован для этого издания на виниле в честь десятилетия альбома, которое включает совершенно новое оформление обложки, а также буклет с ранее не публиковавшимися студийными фотографиями 2016 года Записанный в Гётеборге, Швеция, альбом описан Blabbermouth.net как «самая тяжелая и мрачная работа, к которой Architects приложили свою руку» и «альбом, который бросает вызов жанру зашедшему в тупик, и привносит в него вдохновение в то время, когда многие рок и металл группы стремятся спрятать его в мейнстримном звучании».
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