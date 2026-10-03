Joyce Manor - I Used To Go To This Bar (coloured) (8714092805734) виниловая пластинка
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Описание товара Joyce Manor - I Used To Go To This Bar (coloured) (8714092805734) виниловая пластинка
«I Used to Go to This Bar» — седьмой студийный альбом американской панк-рок группы Joyce Manor, выпущенный 30 января 2026 года лейблом Epitaph Records. Лимитированное издание на прозрачном виниле 45 об/мин. Joyce Manor — легенды калифорнийского поп-панка, а "I Used To Go To This Bar" — работа этой эпохальной группы на пике их карьеры. Трио из Торранса, Калифорния, в составе Барри Джонсона, Чейза Ноббе и Мэтта Эберта продолжает создавать невероятно качественную рок-музыку, которая кажется совершенно непринужденной. На своем седьмом альбоме группа продолжает открывать для себя новые, богатые музыкальные направления в своих коротких и энергичных песнях, не теряя при этом той остроты, которая изначально принесла им известность. Свежий всплеск вдохновения, которым наполнен "I Used To Go To This Bar", доказывает, что Joyce Manor ни в коем случае не почивают на лаврах, а движутся вперед со своим звучанием и стилем.
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