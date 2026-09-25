Danish National Symphony Orchestra - Galaxymphony (0880242687111) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Danish National Symphony Orchestra - Galaxymphony (0880242687111) виниловая пластинка
Путешествие по вселенной с лучшими саундтреками из фильмов «Аватар», «Бегущий по лезвию», «Гравитация», «Интерстеллар», «Звёздные войны», «Пятый элемент» и «Мандалорец». Записанный вживую альбом Galaxymphony уделяет особое внимание творчеству Джона Уильямса, который написал одни из величайших саундтреков всех времён. Издание на виниле Саундтреки Джона Уильямса к серии «Звёздные войны» легендарны. «Имперский марш» — одна из самых известных симфонических тем всех времён и яркий пример влияния классической музыки на киномузыку, поскольку композиция основана на «Траурном марше» Шопена и «Планетах» Холста. Песня « I See You» из фильма «Аватар» была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая оригинальная песня» на 67-й церемонии вручения этой награды; первоначально её исполняла Леона Льюис. В этом исполнении Тува Семмингсон представляет захватывающую и проникновенную интерпретацию песни. Оркестровка концерта основана на оригинальной музыке к фильму.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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