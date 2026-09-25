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Danish National Symphony Orchestra - Hollywood Gala (0880242692214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Danish National Symphony Orchestra - Hollywood Gala (0880242692214) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danish National Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Hollywood Gala
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Danish National Symphony Orchestra - Hollywood Gala (0880242692214) - фото 1
  • Danish National Symphony Orchestra - Hollywood Gala (0880242692214) - фото 2
  • Danish National Symphony Orchestra - Hollywood Gala (0880242692214) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748504
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Загружаем...
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Загружаем...
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Danish National Symphony Orchestra - Hollywood Gala (0880242692214) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EuroArts
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EuroArts
Barcode
[0880242692214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danish National Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Hollywood Gala
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Bodyguard: I Will Always Love You, Moulin Rouge: Nature Boy, The Umbrellas of Cherbourg: I Will Wait for You, Now We Are Free, Seite B: Harriet: Stand Up, A Star Is Born: Shallow, Alfie: Main Theme, Moulin Rouge: Come What May
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Danish National Symphony Orchestra - Hollywood Gala (0880242692214) виниловая пластинка

"Hollywood Gala" в исполнении Датского национального симфонического оркестра под руководством дирижера Людвига Вики предлагает музыку из фильмов, удостоенных премии «Оскар», таких как: «Телохранитель», «Мулен Руж», «Шербурские зонтики», «Гладиатор», «Гарриет», «Звезда родилась». Издание на виниле Гламурный голливудский гала-концерт с хитами из блокбастеров. Захватывающая и эмоциональная подборка кинохитов: от драм о любви и ревности до самых безумных путешествий и самых быстрых автомобилей в мире — приправленная убийствами и гангстерами. Вечер также включает специальную секцию, посвященную любимым музыкальным произведениям из культовых фильмов, удостоенных премии «Оскар». Два вокалиста вечера произвели фурор среди публики и датской прессы. Андреа Оленшлегер, которой всего 23 года, попала в заголовки газет, когда осенью 2021 года стала звездой мюзикла «Bodyguard». На этом концерте Андреа дебютирует в концертном зале с песней Уитни Хьюстон «I Will Always Love You». Дилукшан Джаяратнам получил премию Reumert Talent Award за свою роль в мюзикле «The Prince of Egypt» и совсем недавно снимался в таких мюзиклах, как «American Idiot» и «The Hunchback of Notre-Dame».



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Danish National Symphony Orchestra - Hollywood Gala (0880242692214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EuroArts
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EuroArts
Barcode
[0880242692214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danish National Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Hollywood Gala
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Bodyguard: I Will Always Love You, Moulin Rouge: Nature Boy, The Umbrellas of Cherbourg: I Will Wait for You, Now We Are Free, Seite B: Harriet: Stand Up, A Star Is Born: Shallow, Alfie: Main Theme, Moulin Rouge: Come What May
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Hollywood Gala" в исполнении Датского национального симфонического оркестра под руководством дирижера Людвига Вики предлагает музыку из фильмов, удостоенных премии «Оскар», таких как: «Телохранитель», «Мулен Руж», «Шербурские зонтики», «Гладиатор», «Гарриет», «Звезда родилась». Издание на виниле Гламурный голливудский гала-концерт с хитами из блокбастеров. Захватывающая и эмоциональная подборка кинохитов: от драм о любви и ревности до самых безумных путешествий и самых быстрых автомобилей в мире — приправленная убийствами и гангстерами. Вечер также включает специальную секцию, посвященную любимым музыкальным произведениям из культовых фильмов, удостоенных премии «Оскар». Два вокалиста вечера произвели фурор среди публики и датской прессы. Андреа Оленшлегер, которой всего 23 года, попала в заголовки газет, когда осенью 2021 года стала звездой мюзикла «Bodyguard». На этом концерте Андреа дебютирует в концертном зале с песней Уитни Хьюстон «I Will Always Love You». Дилукшан Джаяратнам получил премию Reumert Talent Award за свою роль в мюзикле «The Prince of Egypt» и совсем недавно снимался в таких мюзиклах, как «American Idiot» и «The Hunchback of Notre-Dame».


Теги товара: Кинематограф
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Доставка
Отзывы


Danish National Symphony Orchestra - Hollywood Gala (0880242692214) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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