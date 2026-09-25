Danish National Symphony Orchestra - Hollywood Gala (0880242692214) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Danish National Symphony Orchestra - Hollywood Gala (0880242692214) виниловая пластинка
"Hollywood Gala" в исполнении Датского национального симфонического оркестра под руководством дирижера Людвига Вики предлагает музыку из фильмов, удостоенных премии «Оскар», таких как: «Телохранитель», «Мулен Руж», «Шербурские зонтики», «Гладиатор», «Гарриет», «Звезда родилась». Издание на виниле Гламурный голливудский гала-концерт с хитами из блокбастеров. Захватывающая и эмоциональная подборка кинохитов: от драм о любви и ревности до самых безумных путешествий и самых быстрых автомобилей в мире — приправленная убийствами и гангстерами. Вечер также включает специальную секцию, посвященную любимым музыкальным произведениям из культовых фильмов, удостоенных премии «Оскар». Два вокалиста вечера произвели фурор среди публики и датской прессы. Андреа Оленшлегер, которой всего 23 года, попала в заголовки газет, когда осенью 2021 года стала звездой мюзикла «Bodyguard». На этом концерте Андреа дебютирует в концертном зале с песней Уитни Хьюстон «I Will Always Love You». Дилукшан Джаяратнам получил премию Reumert Talent Award за свою роль в мюзикле «The Prince of Egypt» и совсем недавно снимался в таких мюзиклах, как «American Idiot» и «The Hunchback of Notre-Dame».
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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