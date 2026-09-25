4 Levels Of Existence - 4 Levels Of Existence (4255805500316) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 4 Levels Of Existence - 4 Levels Of Existence (4255805500316) виниловая пластинка
Синтезаторный хард-рок «Святой Грааль», первоначально выпущенный этой греческой группой в 1976 году, но звучащий скорее как конец 60-х / начало 70-х. Настоятельно рекомендуется поклонникам гитар с мощным фуззом, вспомните DARK, FIRE, OPEN MIND или даже SPACEMEN 3 времен «Revolution»! Группа The 4 Levels Of Existence (?? 4 ??????? ??? ???????) образовалась примерно в 1974 году в Афинах из пепла группы Frog's Eyes. Среди их влияний были такие группы, как Deep Purple, Led Zeppelin, Who или Iron Butterfly, а также традиционная греческая музыка. Они записали свой единственный альбом всего за 10 часов без наложений, и в итоге он был выпущен (всего 500 копий) на небольшом лейбле Venus. Обложку альбома создал гитарист Атанасиос Алатас. К сожалению, вскоре после этого группа распалась, но оставила после себя один из самых легендарных и востребованных альбомов не только в Греции, но и на мировой сцене хэви-прога.
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