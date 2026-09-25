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It's All Meat - It's All Meat (4255805500606) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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It's All Meat - It's All Meat (4255805500606) виниловая пластинка

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It&#039;s All Meat - It&#039;s All Meat (4255805500606) - фото 1
It&#039;s All Meat - It&#039;s All Meat (4255805500606) - фото 2
It&#039;s All Meat - It&#039;s All Meat (4255805500606) - фото 3
It&#039;s All Meat - It&#039;s All Meat (4255805500606) - фото 4
It&#039;s All Meat - It&#039;s All Meat (4255805500606) - фото 5
It&#039;s All Meat - It&#039;s All Meat (4255805500606) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
It's All Meat
Альбом (сингл)
It's All Meat
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • It&#039;s All Meat - It&#039;s All Meat (4255805500606) - фото 1
  • It&#039;s All Meat - It&#039;s All Meat (4255805500606) - фото 2
  • It&#039;s All Meat - It&#039;s All Meat (4255805500606) - фото 3
  • It&#039;s All Meat - It&#039;s All Meat (4255805500606) - фото 4
  • It&#039;s All Meat - It&#039;s All Meat (4255805500606) - фото 5
  • It&#039;s All Meat - It&#039;s All Meat (4255805500606) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748491
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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It's All Meat - It's All Meat (4255805500606) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
It's All Meat
Альбом (сингл)
It's All Meat
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
You Don't Notice The Time You Waste, Make Some Use Of Your Friends, Crying Into The Deep Lake, Roll My Own, Self-Confessed Lover, If Only, You Brought Me Back To My Senses, Sunday Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара It's All Meat - It's All Meat (4255805500606) виниловая пластинка

Официальное переиздание этого востребованного канадского психоделического хард-рок альбома 1970 года. Группа. It's All Meat (название взято из рекламы корма для собак!), образованная в Торонто в конце 60-х, вскоре привлекла внимание влиятельного Джека Лондона (фронтмена группы Jack London and the Sparrows, предшествовавшей Steppenwolf), который стал менеджером группы и заключил контракт с крупным лейблом Columbia Records. После записи своего первого сингла, прото-панковской композиции «Feel It», напоминающей звучание MC5/Stones, группа начала работу над своим первым альбомом с Джедом Маккеем и Риком Маккимом в качестве основных авторов песен. Альбом «It's All Meat», выпущенный в 1970 году, представлял собой мощную смесь гаражного рока, психоделии и раннего хард-рока, черпая вдохновение у таких групп, как The Stones, Country Joe & The Fish, Doors, Velvet Underground. Такие треки, как «Roll My Own» или психоделическая «Crying Into The Deep Lake», теперь считаются классикой жанра. К сожалению, вскоре после выхода альбома группа распалась.

Отзывы о товаре It's All Meat - It's All Meat (4255805500606) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4255805500606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
It's All Meat
Альбом (сингл)
It's All Meat
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
You Don't Notice The Time You Waste, Make Some Use Of Your Friends, Crying Into The Deep Lake, Roll My Own, Self-Confessed Lover, If Only, You Brought Me Back To My Senses, Sunday Love
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Официальное переиздание этого востребованного канадского психоделического хард-рок альбома 1970 года. Группа. It's All Meat (название взято из рекламы корма для собак!), образованная в Торонто в конце 60-х, вскоре привлекла внимание влиятельного Джека Лондона (фронтмена группы Jack London and the Sparrows, предшествовавшей Steppenwolf), который стал менеджером группы и заключил контракт с крупным лейблом Columbia Records. После записи своего первого сингла, прото-панковской композиции «Feel It», напоминающей звучание MC5/Stones, группа начала работу над своим первым альбомом с Джедом Маккеем и Риком Маккимом в качестве основных авторов песен. Альбом «It's All Meat», выпущенный в 1970 году, представлял собой мощную смесь гаражного рока, психоделии и раннего хард-рока, черпая вдохновение у таких групп, как The Stones, Country Joe & The Fish, Doors, Velvet Underground. Такие треки, как «Roll My Own» или психоделическая «Crying Into The Deep Lake», теперь считаются классикой жанра. К сожалению, вскоре после выхода альбома группа распалась.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


It's All Meat - It's All Meat (4255805500606) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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