Nine Inch Nails - Tron Ares: Divergence (0199957275880) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nine Inch Nails - Tron Ares: Divergence (0199957275880) виниловая пластинка
Tron Ares: Divergence — четвёртый альбом ремиксов американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, выпущенный 27 февраля 2026 года. Издание на виниле Альбом "TRON Ares: Divergence" от Nine Inch Nails стал дополнением к саундтреку к последнему фильму «TRON: Арес», новой главе легендарной научно-фантастической франшизы, начавшейся в 1982 году с фильма «TRON» и продолжившейся в 2010 году фильмом «TRON: Ares». "TRON Ares: Divergence" включает в себя новые песни и ремиксы, в том числе треки из самого фильма, а также новые интерпретации от стилистически разнообразного состава соавторов. Среди них Boys Noize, The Dare, Pixel Grip и Chilly Gonzales, которые внесли свой уникальный звуковой вклад в цифровую вселенную «TRON».
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Теги товара: Industrial, Кинематограф, Nine Inch Nails
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Теги товара: Industrial, Кинематограф, Nine Inch Nails
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