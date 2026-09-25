Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yeah Yeah Yeahs
Альбом (сингл)
Show Your Bones
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748474
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957106214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yeah Yeah Yeahs
Альбом (сингл)
Show Your Bones
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gold Lion, Way Out, Warrior, Fancy, Phenomena, Honeybear, Cheated Hearts, Dudley, Mysteries, The Sweets, Turn Into
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) виниловая пластинка
Show Your Bones — второй студийный альбом американской группы Yeah Yeah Yeahs, вышедший в 2006 году. В 2007 году альбом был номинирован на премию «Грэмми» за лучший альтернативный альбом. Лимитированное издание на цветном виниле Yeah Yeah Yeahs — культовое американское инди-рок трио из Нью-Йорка, образованное в 2000 году. Группа стала одним из главных лиц возрождения гаражного рока 2000-х наряду с The Strokes и The White Stripes.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957106214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yeah Yeah Yeahs
Альбом (сингл)
Show Your Bones
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gold Lion, Way Out, Warrior, Fancy, Phenomena, Honeybear, Cheated Hearts, Dudley, Mysteries, The Sweets, Turn Into
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Show Your Bones — второй студийный альбом американской группы Yeah Yeah Yeahs, вышедший в 2006 году. В 2007 году альбом был номинирован на премию «Грэмми» за лучший альтернативный альбом. Лимитированное издание на цветном виниле Yeah Yeah Yeahs — культовое американское инди-рок трио из Нью-Йорка, образованное в 2000 году. Группа стала одним из главных лиц возрождения гаражного рока 2000-х наряду с The Strokes и The White Stripes.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones (coloured) (0199957106214) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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