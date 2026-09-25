Описание товара DMX Krew - No Way To Control It (4601620109591) виниловая пластинка

Эд DMX является частью Shipwrec с момента основания лейбла. Под псевдонимом DMX Krew этот аналоговый виртуоз выпустил четыре EP и один LP на лейбле из Неймегена. DMX Krew возвращается на Shipwrec с совершенно новым альбомом, который демонстрирует еще одну грань звучания этого скульптора. Жесткий и холодный, с самого начала тени длинные, а оттенки темные. Барабанные партии меняются по темпу и направленности, от жестких и сокрушительных до нежных и хрупких. В перкуссии также присутствуют элементы брейксизма и индастриала, эта фрагментация позволяет глубоким и проникновенным мелодиям противостоять напору. Фактически, отголоски электроники пронизывают гармонии на протяжении всего альбома, например, в глубоком и разнообразном треке «Interrupt». Единого стиля не придерживаются. Вместо этого используется вся палитра машинной музыки. От сочного электрофанка в стиле Тюдор в «I Wonder Why» до меланхоличного брейнданса в «Rephlections in Time», жанровые границы практически не учитываются. Вместо этого Эд DMX опирается на свой многолетний опыт, создавая звуки, которые одновременно знакомы и совершенно уникальны. Глубокое погружение в "Final Comedown" противопоставляется неторопливому калипсо в "Dinosaur Reaction", стили переосмыслены и переработаны в соответствии с меняющимися целями создателя. Отголоски золотых времен Rephlex пронизывают этот двойной альбом. Жесткость и мягкость корнуоллского лейбла присутствуют на протяжении всего звучания, а более тонкие тона выходят на первый план в нежной красоте "Phaser Level 2". Трансцендентный альбом и признанная будущая классика. В дополнение к этому особому релизу будет выпущено ограниченное издание с обложкой от Ruwedata. Художник, очень близкий сердцу Shipwrec, Ruwedata отвечал за оформление обложки альбома DMX Krew "Cosmic Awakening".