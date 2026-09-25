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DMX Krew - No Way To Control It (4601620109591) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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DMX Krew - No Way To Control It (4601620109591) виниловая пластинка

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DMX Krew - No Way To Control It (4601620109591) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dmx Krew
Альбом (сингл)
No Way To Control It
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • DMX Krew - No Way To Control It (4601620109591) - фото 1
  • DMX Krew - No Way To Control It (4601620109591) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748467
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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DMX Krew - No Way To Control It (4601620109591) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dmx Krew
Альбом (сингл)
No Way To Control It
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dangerous Dungeon, Sonic Escape Route, Interrupt, I Wonder Why, Ghost Fish, Final Comedown, The Outlaw, Rephlections In Time, Dinosaur Reaction, Xpanding, Bleak Xpansion, Phaser Level 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара DMX Krew - No Way To Control It (4601620109591) виниловая пластинка

Эд DMX является частью Shipwrec с момента основания лейбла. Под псевдонимом DMX Krew этот аналоговый виртуоз выпустил четыре EP и один LP на лейбле из Неймегена. DMX Krew возвращается на Shipwrec с совершенно новым альбомом, который демонстрирует еще одну грань звучания этого скульптора. Жесткий и холодный, с самого начала тени длинные, а оттенки темные. Барабанные партии меняются по темпу и направленности, от жестких и сокрушительных до нежных и хрупких. В перкуссии также присутствуют элементы брейксизма и индастриала, эта фрагментация позволяет глубоким и проникновенным мелодиям противостоять напору. Фактически, отголоски электроники пронизывают гармонии на протяжении всего альбома, например, в глубоком и разнообразном треке «Interrupt». Единого стиля не придерживаются. Вместо этого используется вся палитра машинной музыки. От сочного электрофанка в стиле Тюдор в «I Wonder Why» до меланхоличного брейнданса в «Rephlections in Time», жанровые границы практически не учитываются. Вместо этого Эд DMX опирается на свой многолетний опыт, создавая звуки, которые одновременно знакомы и совершенно уникальны. Глубокое погружение в "Final Comedown" противопоставляется неторопливому калипсо в "Dinosaur Reaction", стили переосмыслены и переработаны в соответствии с меняющимися целями создателя. Отголоски золотых времен Rephlex пронизывают этот двойной альбом. Жесткость и мягкость корнуоллского лейбла присутствуют на протяжении всего звучания, а более тонкие тона выходят на первый план в нежной красоте "Phaser Level 2". Трансцендентный альбом и признанная будущая классика. В дополнение к этому особому релизу будет выпущено ограниченное издание с обложкой от Ruwedata. Художник, очень близкий сердцу Shipwrec, Ruwedata отвечал за оформление обложки альбома DMX Krew "Cosmic Awakening".

Отзывы о товаре DMX Krew - No Way To Control It (4601620109591) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dmx Krew
Альбом (сингл)
No Way To Control It
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dangerous Dungeon, Sonic Escape Route, Interrupt, I Wonder Why, Ghost Fish, Final Comedown, The Outlaw, Rephlections In Time, Dinosaur Reaction, Xpanding, Bleak Xpansion, Phaser Level 2
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Эд DMX является частью Shipwrec с момента основания лейбла. Под псевдонимом DMX Krew этот аналоговый виртуоз выпустил четыре EP и один LP на лейбле из Неймегена. DMX Krew возвращается на Shipwrec с совершенно новым альбомом, который демонстрирует еще одну грань звучания этого скульптора. Жесткий и холодный, с самого начала тени длинные, а оттенки темные. Барабанные партии меняются по темпу и направленности, от жестких и сокрушительных до нежных и хрупких. В перкуссии также присутствуют элементы брейксизма и индастриала, эта фрагментация позволяет глубоким и проникновенным мелодиям противостоять напору. Фактически, отголоски электроники пронизывают гармонии на протяжении всего альбома, например, в глубоком и разнообразном треке «Interrupt». Единого стиля не придерживаются. Вместо этого используется вся палитра машинной музыки. От сочного электрофанка в стиле Тюдор в «I Wonder Why» до меланхоличного брейнданса в «Rephlections in Time», жанровые границы практически не учитываются. Вместо этого Эд DMX опирается на свой многолетний опыт, создавая звуки, которые одновременно знакомы и совершенно уникальны. Глубокое погружение в "Final Comedown" противопоставляется неторопливому калипсо в "Dinosaur Reaction", стили переосмыслены и переработаны в соответствии с меняющимися целями создателя. Отголоски золотых времен Rephlex пронизывают этот двойной альбом. Жесткость и мягкость корнуоллского лейбла присутствуют на протяжении всего звучания, а более тонкие тона выходят на первый план в нежной красоте "Phaser Level 2". Трансцендентный альбом и признанная будущая классика. В дополнение к этому особому релизу будет выпущено ограниченное издание с обложкой от Ruwedata. Художник, очень близкий сердцу Shipwrec, Ruwedata отвечал за оформление обложки альбома DMX Krew "Cosmic Awakening".
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DMX Krew - No Way To Control It (4601620109591) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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