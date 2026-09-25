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My Life With The Thrill Kill Kult - I See Good Spirits & I See Bad Spirits (0850054327635) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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My Life With The Thrill Kill Kult - I See Good Spirits & I See Bad Spirits (0850054327635) виниловая пластинка

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My Life With The Thrill Kill Kult - I See Good Spirits &amp; I See Bad Spirits (0850054327635) - фото 1
My Life With The Thrill Kill Kult - I See Good Spirits &amp; I See Bad Spirits (0850054327635) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
My Life With The Thrill Kill Kult
Альбом (сингл)
I See Good Spirits & I See Bad Spirits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • My Life With The Thrill Kill Kult - I See Good Spirits &amp; I See Bad Spirits (0850054327635) - фото 1
  • My Life With The Thrill Kill Kult - I See Good Spirits &amp; I See Bad Spirits (0850054327635) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748463
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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My Life With The Thrill Kill Kult - I See Good Spirits & I See Bad Spirits (0850054327635) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wax Trax!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Trax!
Barcode
[0850054327635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
My Life With The Thrill Kill Kult
Альбом (сингл)
I See Good Spirits & I See Bad Spirits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heresy, X-Communication, Do You Fear (For Your Child)?, Easy Girl, Universal Blackness, ..And This Is What The Devil Does!, These Remains, On This Rock, Gateway To Hell, Scene One, Seen 'Em All!!
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара My Life With The Thrill Kill Kult - I See Good Spirits & I See Bad Spirits (0850054327635) виниловая пластинка

Первый студийный альбом группы My Life С Thrill Kill Kult. Он был выпущен в 1988 году на лейбле Wax Trax! Изначально звучание группы представляло собой смесь тяжелых танцевальных ритмов, сэмплирования из фильмов ужасов и квазисатанических образов.

Отзывы о товаре My Life With The Thrill Kill Kult - I See Good Spirits & I See Bad Spirits (0850054327635) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wax Trax!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Trax!
Barcode
[0850054327635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
My Life With The Thrill Kill Kult
Альбом (сингл)
I See Good Spirits & I See Bad Spirits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heresy, X-Communication, Do You Fear (For Your Child)?, Easy Girl, Universal Blackness, ..And This Is What The Devil Does!, These Remains, On This Rock, Gateway To Hell, Scene One, Seen 'Em All!!
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первый студийный альбом группы My Life С Thrill Kill Kult. Он был выпущен в 1988 году на лейбле Wax Trax! Изначально звучание группы представляло собой смесь тяжелых танцевальных ритмов, сэмплирования из фильмов ужасов и квазисатанических образов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


My Life With The Thrill Kill Kult - I See Good Spirits & I See Bad Spirits (0850054327635) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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