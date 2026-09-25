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Jungle - Heavy California/ Cherry (V12) (0191404094716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jungle - Heavy California/ Cherry (V12) (0191404094716) виниловая пластинка

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Jungle - Heavy California/ Cherry (V12) (0191404094716) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jungle
Альбом (сингл)
Heavy California/ Cherry
Жанр
Techno
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jungle - Heavy California/ Cherry (V12) (0191404094716) - фото 1
  • Jungle - Heavy California/ Cherry (V12) (0191404094716) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748456
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jungle - Heavy California/ Cherry (V12) (0191404094716) виниловая пластинка
1 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404094716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jungle
Альбом (сингл)
Heavy California/ Cherry
Жанр
Techno
Трек-лист
Heavy, California, Cherry
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Jungle - Heavy California/ Cherry (V12) (0191404094716) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heavy, California, Cherry

Отзывы о товаре Jungle - Heavy California/ Cherry (V12) (0191404094716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404094716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jungle
Альбом (сингл)
Heavy California/ Cherry
Жанр
Techno
Трек-лист
Heavy, California, Cherry
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heavy, California, Cherry
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jungle - Heavy California/ Cherry (V12) (0191404094716) виниловая пластинка - по цене 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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