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My Dying Bride - 34.788%...Complete (0801056851512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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My Dying Bride - 34.788%...Complete (0801056851512) виниловая пластинка

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My Dying Bride - 34.788%...Complete (0801056851512) - фото 2
My Dying Bride - 34.788%...Complete (0801056851512) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
My Dying Bride
Альбом (сингл)
34.788%...Complete
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • My Dying Bride - 34.788%...Complete (0801056851512) - фото 1
  • My Dying Bride - 34.788%...Complete (0801056851512) - фото 2
  • My Dying Bride - 34.788%...Complete (0801056851512) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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My Dying Bride - 34.788%...Complete (0801056851512) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056851512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
My Dying Bride
Альбом (сингл)
34.788%...Complete
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Whore, The Cook And The Mother The Stance Of Evander Sinque, Der ?berlebende, Heroin Chic, Apocalypse Woman, Base Level Erotica, Under Your Wings And Into Your Arms, Follower
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара My Dying Bride - 34.788%...Complete (0801056851512) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Whore, The Cook And The Mother The Stance Of Evander Sinque, Der ?berlebende, Heroin Chic, Apocalypse Woman, Base Level Erotica, Under Your Wings And Into Your Arms, Follower

Отзывы о товаре My Dying Bride - 34.788%...Complete (0801056851512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056851512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
My Dying Bride
Альбом (сингл)
34.788%...Complete
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Whore, The Cook And The Mother The Stance Of Evander Sinque, Der ?berlebende, Heroin Chic, Apocalypse Woman, Base Level Erotica, Under Your Wings And Into Your Arms, Follower
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Whore, The Cook And The Mother The Stance Of Evander Sinque, Der ?berlebende, Heroin Chic, Apocalypse Woman, Base Level Erotica, Under Your Wings And Into Your Arms, Follower
Самовывоз
Доставка
Отзывы


My Dying Bride - 34.788%...Complete (0801056851512) виниловая пластинка - по цене 5710 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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