Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
The Later Years 1987-2019
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 748448
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 850 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0190759826812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
The Later Years 1987-2019
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5 (Live At Knebworth 1990), Marooned Jam (The Division Bell Sessions), One Slip (2019 Remix), Lost For Words (Pulse Tour Rehearsal 1994), Us And Them (Delicate Sound Of Thunder 2019 Remix), Comfortably Numb (Live At Knebworth 1990), Sorrow (2019 Remix), Learning To Fly (Delicate Sound Of Thunder 2019 Remix), High Hopes (Early Version) (The Division Bell Sessions), On The Turning Away (2019 Remix), Wish You Were Here (Live At Knebworth 1990), Run Like Hell (Del
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) виниловая пластинка
The Later Years 1987–2019 (Highlights) — сборник, включающий в себя обновленные и ремикшированные версии треков из поздних альбомов Pink Floyd (A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell, The Endless River), а также концертные записи из альбомов Delicate Sound of Thunder и P·U·L·S·E. Издание на 180 г виниле в гейтфолде. Включает 24-страничный буклет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Red Vinyl) (4610297809277R)...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) вин...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Red Vinyl) (4610297809284...
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитDeep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитDeftones - Koi No Yokan (0093624945901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитEagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитFoo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) вин...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитElvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитBoz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка
Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0190759826812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
The Later Years 1987-2019
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5 (Live At Knebworth 1990), Marooned Jam (The Division Bell Sessions), One Slip (2019 Remix), Lost For Words (Pulse Tour Rehearsal 1994), Us And Them (Delicate Sound Of Thunder 2019 Remix), Comfortably Numb (Live At Knebworth 1990), Sorrow (2019 Remix), Learning To Fly (Delicate Sound Of Thunder 2019 Remix), High Hopes (Early Version) (The Division Bell Sessions), On The Turning Away (2019 Remix), Wish You Were Here (Live At Knebworth 1990), Run Like Hell (Del
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
The Later Years 1987–2019 (Highlights) — сборник, включающий в себя обновленные и ремикшированные версии треков из поздних альбомов Pink Floyd (A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell, The Endless River), а также концертные записи из альбомов Delicate Sound of Thunder и P·U·L·S·E. Издание на 180 г виниле в гейтфолде. Включает 24-страничный буклет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd
Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) виниловая пластинка