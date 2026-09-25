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Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) виниловая пластинка

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Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) - фото 1
Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) - фото 2
Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
The Later Years 1987-2019
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) - фото 1
  • Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) - фото 2
  • Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748448
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0190759826812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
The Later Years 1987-2019
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5 (Live At Knebworth 1990), Marooned Jam (The Division Bell Sessions), One Slip (2019 Remix), Lost For Words (Pulse Tour Rehearsal 1994), Us And Them (Delicate Sound Of Thunder 2019 Remix), Comfortably Numb (Live At Knebworth 1990), Sorrow (2019 Remix), Learning To Fly (Delicate Sound Of Thunder 2019 Remix), High Hopes (Early Version) (The Division Bell Sessions), On The Turning Away (2019 Remix), Wish You Were Here (Live At Knebworth 1990), Run Like Hell (Del
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) виниловая пластинка

The Later Years 1987–2019 (Highlights) — сборник, включающий в себя обновленные и ремикшированные версии треков из поздних альбомов Pink Floyd (A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell, The Endless River), а также концертные записи из альбомов Delicate Sound of Thunder и P·U·L·S·E. Издание на 180 г виниле в гейтфолде. Включает 24-страничный буклет.



Теги товара: Pink Floyd

Отзывы о товаре Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pink Floyd
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pink Floyd
Barcode
[0190759826812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
The Later Years 1987-2019
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5 (Live At Knebworth 1990), Marooned Jam (The Division Bell Sessions), One Slip (2019 Remix), Lost For Words (Pulse Tour Rehearsal 1994), Us And Them (Delicate Sound Of Thunder 2019 Remix), Comfortably Numb (Live At Knebworth 1990), Sorrow (2019 Remix), Learning To Fly (Delicate Sound Of Thunder 2019 Remix), High Hopes (Early Version) (The Division Bell Sessions), On The Turning Away (2019 Remix), Wish You Were Here (Live At Knebworth 1990), Run Like Hell (Del
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
The Later Years 1987–2019 (Highlights) — сборник, включающий в себя обновленные и ремикшированные версии треков из поздних альбомов Pink Floyd (A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell, The Endless River), а также концертные записи из альбомов Delicate Sound of Thunder и P·U·L·S·E. Издание на 180 г виниле в гейтфолде. Включает 24-страничный буклет.


Теги товара: Pink Floyd
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Floyd - The Later Years 1987-2019 (0190759826812) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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