Nile - Annihilation Of The Wicked (coloured) (0781676453610) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Nile - Annihilation Of The Wicked (coloured) (0781676453610) виниловая пластинка
Nile обрушивает на слушателей сокрушительный звуковой шквал в "Annihilation Of The Wicked" шедевре, демонстрирующем техническое мастерство группы и неумолимую брутальность. Этот альбом является свидетельством их способности сочетать древнеегипетскую мифологию с сокрушительным дэт-металом, создавая атмосферу, одновременно мистическую и невероятно сокрушительную. Замысловатые гитарные партии переплетаются в сложных ритмических рисунках, а громоподобные барабаны обеспечивают неумолимую опору, которая несёт вперёд каждую композицию с неудержимой силой. Качество записи этого релиза просто феноменальное, позволяющее каждому инструменту прорезаться сквозь микс с кристальной чистотой, несмотря на подход «стены звука». Мастерство Карла Сандерса в игре на гитаре здесь проявляется в полной мере, его фирменные ближневосточные мотивы органично вплетены в брутальную дэт-металлическую структуру. Вокал варьируется от гортанного гроула до завораживающих чистых пассажей, добавляя жутковатости общему впечатлению, превращая этот альбом в настоящее путешествие по музыкальному и мифологическому мирам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитGreen Day - Saviors (0093624870692) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитCarla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитJethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Cle...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитMuse - Absolution (0825646909445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитPantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитThe Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитEurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитJamiroquai - Emergency On Planet Earth (2Lp) (0889854538811) вин...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитJudas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитIndochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитPhil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитJoe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пласти...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Nile - Annihilation Of The Wicked (coloured) (0781676453610) виниловая пластинка