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Nile - Annihilation Of The Wicked (coloured) (0781676453610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nile - Annihilation Of The Wicked (coloured) (0781676453610) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nile
Альбом (сингл)
Annihilation Of The Wicked
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nile - Annihilation Of The Wicked (coloured) (0781676453610) - фото 1
  • Nile - Annihilation Of The Wicked (coloured) (0781676453610) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748436
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Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676453610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nile
Альбом (сингл)
Annihilation Of The Wicked
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dusk Falls Upon The Temple Of The Serpent On The Mount Of Sunrise, Cast Down The Heretic, Sacrifice Unto Sebek, User Maat Re, The Burning Pits Of The Duat, Chapter Of Obeisance Before Giving Breath To The Inert One In The Presence Of The Cresent Shaped Horns, Lashed To The Slave Stick, Spawn Of Uamenti, Annihilation Of The Wicked, Von Unaussprechlichen Kulten, Sss Haa Set Yoth
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Nile - Annihilation Of The Wicked (coloured) (0781676453610) виниловая пластинка

Nile обрушивает на слушателей сокрушительный звуковой шквал в "Annihilation Of The Wicked" шедевре, демонстрирующем техническое мастерство группы и неумолимую брутальность. Этот альбом является свидетельством их способности сочетать древнеегипетскую мифологию с сокрушительным дэт-металом, создавая атмосферу, одновременно мистическую и невероятно сокрушительную. Замысловатые гитарные партии переплетаются в сложных ритмических рисунках, а громоподобные барабаны обеспечивают неумолимую опору, которая несёт вперёд каждую композицию с неудержимой силой. Качество записи этого релиза просто феноменальное, позволяющее каждому инструменту прорезаться сквозь микс с кристальной чистотой, несмотря на подход «стены звука». Мастерство Карла Сандерса в игре на гитаре здесь проявляется в полной мере, его фирменные ближневосточные мотивы органично вплетены в брутальную дэт-металлическую структуру. Вокал варьируется от гортанного гроула до завораживающих чистых пассажей, добавляя жутковатости общему впечатлению, превращая этот альбом в настоящее путешествие по музыкальному и мифологическому мирам.

Отзывы о товаре Nile - Annihilation Of The Wicked (coloured) (0781676453610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676453610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nile
Альбом (сингл)
Annihilation Of The Wicked
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dusk Falls Upon The Temple Of The Serpent On The Mount Of Sunrise, Cast Down The Heretic, Sacrifice Unto Sebek, User Maat Re, The Burning Pits Of The Duat, Chapter Of Obeisance Before Giving Breath To The Inert One In The Presence Of The Cresent Shaped Horns, Lashed To The Slave Stick, Spawn Of Uamenti, Annihilation Of The Wicked, Von Unaussprechlichen Kulten, Sss Haa Set Yoth
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Nile обрушивает на слушателей сокрушительный звуковой шквал в "Annihilation Of The Wicked" шедевре, демонстрирующем техническое мастерство группы и неумолимую брутальность. Этот альбом является свидетельством их способности сочетать древнеегипетскую мифологию с сокрушительным дэт-металом, создавая атмосферу, одновременно мистическую и невероятно сокрушительную. Замысловатые гитарные партии переплетаются в сложных ритмических рисунках, а громоподобные барабаны обеспечивают неумолимую опору, которая несёт вперёд каждую композицию с неудержимой силой. Качество записи этого релиза просто феноменальное, позволяющее каждому инструменту прорезаться сквозь микс с кристальной чистотой, несмотря на подход «стены звука». Мастерство Карла Сандерса в игре на гитаре здесь проявляется в полной мере, его фирменные ближневосточные мотивы органично вплетены в брутальную дэт-металлическую структуру. Вокал варьируется от гортанного гроула до завораживающих чистых пассажей, добавляя жутковатости общему впечатлению, превращая этот альбом в настоящее путешествие по музыкальному и мифологическому мирам.
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