Nile - In Their Darkened Shrines (coloured) (0781676500918) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nile
Альбом (сингл)
In Their Darkened Shrines
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748434
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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676500918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nile
Альбом (сингл)
In Their Darkened Shrines
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Blessed Dead, Execration Text, Sarcophagus, Kheftiu Asar Butchiu, Unas Slayer Of The Gods, Churning The Maelstrum, I Whisper In The Ear Of The Dead, Wind Of Horus, Hall Of Entombent, Invocation To Seditius Heresy, Destruction Of The Temple Of The Enemies Of Ra, Ruins
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Nile - In Their Darkened Shrines (coloured) (0781676500918) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Blessed Dead, Execration Text, Sarcophagus, Kheftiu Asar Butchiu, Unas Slayer Of The Gods, Churning The Maelstrum, I Whisper In The Ear Of The Dead, Wind Of Horus, Hall Of Entombent, Invocation To Seditius Heresy, Destruction Of The Temple Of The Enemies Of Ra, Ruins
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676500918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nile
Альбом (сингл)
In Their Darkened Shrines
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Blessed Dead, Execration Text, Sarcophagus, Kheftiu Asar Butchiu, Unas Slayer Of The Gods, Churning The Maelstrum, I Whisper In The Ear Of The Dead, Wind Of Horus, Hall Of Entombent, Invocation To Seditius Heresy, Destruction Of The Temple Of The Enemies Of Ra, Ruins
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Канада
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Blessed Dead, Execration Text, Sarcophagus, Kheftiu Asar Butchiu, Unas Slayer Of The Gods, Churning The Maelstrum, I Whisper In The Ear Of The Dead, Wind Of Horus, Hall Of Entombent, Invocation To Seditius Heresy, Destruction Of The Temple Of The Enemies Of Ra, Ruins
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nile - In Their Darkened Shrines (coloured) (0781676500918) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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