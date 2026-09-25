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Eagles - One Of These Nights - deluxe (Box) (0603497820313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eagles - One Of These Nights - deluxe (Box) (0603497820313) виниловая пластинка

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Eagles - One Of These Nights - deluxe (Box) (0603497820313) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eagles - One Of These Nights - deluxe (Box) (0603497820313) - фото 1
  • Eagles - One Of These Nights - deluxe (Box) (0603497820313) - фото 2
  • Eagles - One Of These Nights - deluxe (Box) (0603497820313) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 
Начислим 328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748431
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Eagles - One Of These Nights - deluxe (Box) (0603497820313) виниловая пластинка
10 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497820313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
One of these nights, Too many hands, Hollywood waltz, Journey of the sorcerer, Lyin' eyes, Take it to the limit, Visions, After the thrill is gone, I wish you peace, Take it easy, Outlaw man, Doolin - dalton/desperado (reprise), One of these nights, Ol' 55, Lyin' eyes, Take it to the limit, Blackberry blossom, Midnight flyer, Already gone, Too many hands, James dean, Witchy woman, Rocky mountain way (with joe walsh), Carol, Best of my love
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Eagles - One Of These Nights - deluxe (Box) (0603497820313) виниловая пластинка

Альбом демонстрирует переход группы от чистого кантри-звучания к более экспериментальному року и R&B. Заглавный трек включает элементы диско, а композиция «Journey of the Sorcerer» представляет собой психоделический инструментал с использованием банджо. Альбом принес группе премию Грэмми за песню «Lyin' Eyes».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eagles - One Of These Nights - deluxe (Box) (0603497820313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497820313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
One of these nights, Too many hands, Hollywood waltz, Journey of the sorcerer, Lyin' eyes, Take it to the limit, Visions, After the thrill is gone, I wish you peace, Take it easy, Outlaw man, Doolin - dalton/desperado (reprise), One of these nights, Ol' 55, Lyin' eyes, Take it to the limit, Blackberry blossom, Midnight flyer, Already gone, Too many hands, James dean, Witchy woman, Rocky mountain way (with joe walsh), Carol, Best of my love
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом демонстрирует переход группы от чистого кантри-звучания к более экспериментальному року и R&B. Заглавный трек включает элементы диско, а композиция «Journey of the Sorcerer» представляет собой психоделический инструментал с использованием банджо. Альбом принес группе премию Грэмми за песню «Lyin' Eyes».


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Eagles - One Of These Nights - deluxe (Box) (0603497820313) виниловая пластинка - по цене 10930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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