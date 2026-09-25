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Dr. John - Things Happen That Way (coloured) (0888072443693) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dr. John - Things Happen That Way (coloured) (0888072443693) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dr. John
Альбом (сингл)
Things Happen That Way
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dr. John - Things Happen That Way (coloured) (0888072443693) - фото 1
  • Dr. John - Things Happen That Way (coloured) (0888072443693) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748430
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Dr. John - Things Happen That Way (coloured) (0888072443693) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rounder
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rounder
Barcode
[0888072443693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dr. John
Альбом (сингл)
Things Happen That Way
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Funny How Time Slips Away, Ramblin’ Man, Gimme That Old Time Religion, I Walk On Guilded Splinters, I’m So Lonesome I Could Cry, End Of The Line, Holy Water, Sleeping Dogs Best Left Alone, Give Myself a Good Talkin’ To, Guess Things Happen That Way
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Dr. John - Things Happen That Way (coloured) (0888072443693) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Funny How Time Slips Away, Ramblin’ Man, Gimme That Old Time Religion, I Walk On Guilded Splinters, I’m So Lonesome I Could Cry, End Of The Line, Holy Water, Sleeping Dogs Best Left Alone, Give Myself a Good Talkin’ To, Guess Things Happen That Way



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Rounder
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rounder
Barcode
[0888072443693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dr. John
Альбом (сингл)
Things Happen That Way
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Funny How Time Slips Away, Ramblin’ Man, Gimme That Old Time Religion, I Walk On Guilded Splinters, I’m So Lonesome I Could Cry, End Of The Line, Holy Water, Sleeping Dogs Best Left Alone, Give Myself a Good Talkin’ To, Guess Things Happen That Way
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Funny How Time Slips Away, Ramblin’ Man, Gimme That Old Time Religion, I Walk On Guilded Splinters, I’m So Lonesome I Could Cry, End Of The Line, Holy Water, Sleeping Dogs Best Left Alone, Give Myself a Good Talkin’ To, Guess Things Happen That Way


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dr. John - Things Happen That Way (coloured) (0888072443693) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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