OST - The Boroughs (Various Artists) (0199584155210) виниловая пластинка
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Описание товара OST - The Boroughs (Various Artists) (0199584155210) виниловая пластинка
В научно-фантастическом сериале «Boroughs» Джеффри Аддисса и Уилла Мэтьюза, спродюсированном братьями Даффер, музыка играет центральную роль: тщательно подобранные композиции сопровождают каждый эпизод. Виниловое издание включает 10 треков, обрамленных песнями Брюса Спрингстина «Thunder Road» и «Born To Run», а также классические произведения Santana, The Lovin' Spoonful, Боба Сегера, Heart, Siouxsie & The Banshees, Билла Уизерса и многих других. Сериал «Boroughs» рассказывает историю, казалось бы, идеального сообщества пожилых людей в живописном городке посреди пустыни Нью-Мексико, где неординарные герои и героини должны остановить инопланетную угрозу, которая хочет украсть то, чего у них так мало: время.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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