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Various Artists - Now 80s Alternative (coloured) (0196588008818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Now 80s Alternative (coloured) (0196588008818) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Alternative
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Now 80s Alternative (coloured) (0196588008818) - фото 1
  • Various Artists - Now 80s Alternative (coloured) (0196588008818) - фото 2
  • Various Artists - Now 80s Alternative (coloured) (0196588008818) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748416
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Various Artists - Now 80s Alternative (coloured) (0196588008818) виниловая пластинка
2 810 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588008818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Alternative
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart*– Beethoven (I Love To Listen To), Mabuse, The B-52's– Planet Claire, The Associates– Party Fears Two (Single Edit), Marc Almond– Stories Of Johnny, The Adventures– Broken Land (7" Version), The Stranglers– European Female, Robert Wyatt– Shipbuilding, Tom Robinson– Atmospheriisten To The Radio, The Passions– I'm In Love With A German Film Star, Midge Ure & Mick Karn– After A Fashion (7" Version), Japan– Gentlemen Take Polaroids (Edit), Sandii & The Sunsetz–
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Now 80s Alternative (coloured) (0196588008818) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart*– Beethoven (I Love To Listen To), Mabuse, The B-52's– Planet Claire, The Associates– Party Fears Two (Single Edit), Marc Almond– Stories Of Johnny, The Adventures– Broken Land (7" Version), The Stranglers– European Female, Robert Wyatt– Shipbuilding, Tom Robinson– Atmospheriisten To The Radio, The Passions– I'm In Love With A German Film Star, Midge Ure & Mick Karn– After A Fashion (7" Version), Japan– Gentlemen Take Polaroids (Edit), Sandii & The Sunsetz– Dreams Of Immigrants, Yello– Vicious Games, DEVO– Whip It, Sisters Of Mercy*– This Corrosion, Siouxsie And The Banshees*– Peek-A-Boo, Bauhaus– Kick In The Eye (Remix Single Version), The Cure– A Forest (Shortened Edit), The Sugarcubes– Birthday, David Sylvian– Pop Song, Zaine Griff– Flowers, The Smiths– Hand In Glove (Single Version), Aztec Camera– Oblivious, Pretenders*– Talk Of The Town, Central Rain, Pixies– Monkey Gone To Heaven, The Psychedelic Furs– President Gas, The Cult– Edie (Ciao Baby) (Edit), The Clash– This Is England



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588008818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Alternative
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart*– Beethoven (I Love To Listen To), Mabuse, The B-52's– Planet Claire, The Associates– Party Fears Two (Single Edit), Marc Almond– Stories Of Johnny, The Adventures– Broken Land (7" Version), The Stranglers– European Female, Robert Wyatt– Shipbuilding, Tom Robinson– Atmospheriisten To The Radio, The Passions– I'm In Love With A German Film Star, Midge Ure & Mick Karn– After A Fashion (7" Version), Japan– Gentlemen Take Polaroids (Edit), Sandii & The Sunsetz–
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart*– Beethoven (I Love To Listen To), Mabuse, The B-52's– Planet Claire, The Associates– Party Fears Two (Single Edit), Marc Almond– Stories Of Johnny, The Adventures– Broken Land (7" Version), The Stranglers– European Female, Robert Wyatt– Shipbuilding, Tom Robinson– Atmospheriisten To The Radio, The Passions– I'm In Love With A German Film Star, Midge Ure & Mick Karn– After A Fashion (7" Version), Japan– Gentlemen Take Polaroids (Edit), Sandii & The Sunsetz– Dreams Of Immigrants, Yello– Vicious Games, DEVO– Whip It, Sisters Of Mercy*– This Corrosion, Siouxsie And The Banshees*– Peek-A-Boo, Bauhaus– Kick In The Eye (Remix Single Version), The Cure– A Forest (Shortened Edit), The Sugarcubes– Birthday, David Sylvian– Pop Song, Zaine Griff– Flowers, The Smiths– Hand In Glove (Single Version), Aztec Camera– Oblivious, Pretenders*– Talk Of The Town, Central Rain, Pixies– Monkey Gone To Heaven, The Psychedelic Furs– President Gas, The Cult– Edie (Ciao Baby) (Edit), The Clash– This Is England


Теги товара: Цветной винил
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Various Artists - Now 80s Alternative (coloured) (0196588008818) виниловая пластинка - стоимость товара 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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