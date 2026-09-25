Various Artists - Now 80s Alternative (coloured) (0196588008818) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Now 80s Alternative (coloured) (0196588008818) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart*– Beethoven (I Love To Listen To), Mabuse, The B-52's– Planet Claire, The Associates– Party Fears Two (Single Edit), Marc Almond– Stories Of Johnny, The Adventures– Broken Land (7" Version), The Stranglers– European Female, Robert Wyatt– Shipbuilding, Tom Robinson– Atmospheriisten To The Radio, The Passions– I'm In Love With A German Film Star, Midge Ure & Mick Karn– After A Fashion (7" Version), Japan– Gentlemen Take Polaroids (Edit), Sandii & The Sunsetz– Dreams Of Immigrants, Yello– Vicious Games, DEVO– Whip It, Sisters Of Mercy*– This Corrosion, Siouxsie And The Banshees*– Peek-A-Boo, Bauhaus– Kick In The Eye (Remix Single Version), The Cure– A Forest (Shortened Edit), The Sugarcubes– Birthday, David Sylvian– Pop Song, Zaine Griff– Flowers, The Smiths– Hand In Glove (Single Version), Aztec Camera– Oblivious, Pretenders*– Talk Of The Town, Central Rain, Pixies– Monkey Gone To Heaven, The Psychedelic Furs– President Gas, The Cult– Edie (Ciao Baby) (Edit), The Clash– This Is England
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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