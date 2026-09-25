Inner City– Good Life, Kym Mazelle & Robert Howard– Wait, Lisa Stansfield– People Hold On (Radio Edit), M|A|R|R|S– Pump Up The Volume (7"), Bomb The Bass– Beat Dis, S'Express– Theme From S'Express, Leila K– Got To Get, Technotronic– Pump Up The Jam (Radio Edit), Chic– Jack Le Freak, Chaka Khan– I'm Every Woman (Remix Edit), Jakie Quartz– A La Vie A L'Amour (PWL Remix), Sandra– Everlasting Love (PWL 7" Mix), Bananarama– I Want You Back (Single Version), Samantha Fox– Love House, Malcolm McLaren A

Inner City– Good Life, Kym Mazelle & Robert Howard– Wait, Lisa Stansfield– People Hold On (Radio Edit), M|A|R|R|S– Pump Up The Volume (7"), Bomb The Bass– Beat Dis, S'Express– Theme From S'Express, Leila K– Got To Get, Technotronic– Pump Up The Jam (Radio Edit), Chic– Jack Le Freak, Chaka Khan– I'm Every Woman (Remix Edit), Jakie Quartz– A La Vie A L'Amour (PWL Remix), Sandra– Everlasting Love (PWL 7" Mix), Bananarama– I Want You Back (Single Version), Samantha Fox– Love House, Malcolm McLaren A

Описание товара Various Artists - Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers (coloured) (0198028867719) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Inner City– Good Life, Kym Mazelle & Robert Howard– Wait, Lisa Stansfield– People Hold On (Radio Edit), M|A|R|R|S– Pump Up The Volume (7"), Bomb The Bass– Beat Dis, S'Express– Theme From S'Express, Leila K– Got To Get, Technotronic– Pump Up The Jam (Radio Edit), Chic– Jack Le Freak, Chaka Khan– I'm Every Woman (Remix Edit), Jakie Quartz– A La Vie A L'Amour (PWL Remix), Sandra– Everlasting Love (PWL 7" Mix), Bananarama– I Want You Back (Single Version), Samantha Fox– Love House, Malcolm McLaren And The Bootzilla Orchestra– Waltz Darling, Caron Wheeler– Back To Life (However Do You Want Me), Ten City– That's The Way Love Is (Underground Mix) (Edit), Bobby Brown– Every Little Step, Lisa Lisa & Cult Jam With Full Force– I Wonder If I Take You Home, Neneh Cherry– Buffalo Stance (7" Mix), Salt 'N' Pepa– Push It, The Cookie Crew– Rok Da House, Wee Papa Girl Rappers– Wee Rule, Yazz & The Plastic Population– The Only Way Is Up, Krush– House Arrest, Richard Burton (2)– The Eve Of The War (Ben Liebrand Remix Radio Edit), New Order– Blue Monday '88, The Stone Roses– Fools Gold, 808 State– Pacific 707 (Album Version), The Beloved– The Sun Rising