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Various Artists - Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers (coloured) (0198028867719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers (coloured) (0198028867719) виниловая пластинка

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Various Artists - Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers (coloured) (0198028867719) - фото 1
Various Artists - Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers (coloured) (0198028867719) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers (coloured) (0198028867719) - фото 1
  • Various Artists - Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers (coloured) (0198028867719) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748415
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Various Artists - Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers (coloured) (0198028867719) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028867719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Inner City– Good Life, Kym Mazelle & Robert Howard– Wait, Lisa Stansfield– People Hold On (Radio Edit), M|A|R|R|S– Pump Up The Volume (7"), Bomb The Bass– Beat Dis, S'Express– Theme From S'Express, Leila K– Got To Get, Technotronic– Pump Up The Jam (Radio Edit), Chic– Jack Le Freak, Chaka Khan– I'm Every Woman (Remix Edit), Jakie Quartz– A La Vie A L'Amour (PWL Remix), Sandra– Everlasting Love (PWL 7" Mix), Bananarama– I Want You Back (Single Version), Samantha Fox– Love House, Malcolm McLaren A
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers (coloured) (0198028867719) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Inner City– Good Life, Kym Mazelle & Robert Howard– Wait, Lisa Stansfield– People Hold On (Radio Edit), M|A|R|R|S– Pump Up The Volume (7"), Bomb The Bass– Beat Dis, S'Express– Theme From S'Express, Leila K– Got To Get, Technotronic– Pump Up The Jam (Radio Edit), Chic– Jack Le Freak, Chaka Khan– I'm Every Woman (Remix Edit), Jakie Quartz– A La Vie A L'Amour (PWL Remix), Sandra– Everlasting Love (PWL 7" Mix), Bananarama– I Want You Back (Single Version), Samantha Fox– Love House, Malcolm McLaren And The Bootzilla Orchestra– Waltz Darling, Caron Wheeler– Back To Life (However Do You Want Me), Ten City– That's The Way Love Is (Underground Mix) (Edit), Bobby Brown– Every Little Step, Lisa Lisa & Cult Jam With Full Force– I Wonder If I Take You Home, Neneh Cherry– Buffalo Stance (7" Mix), Salt 'N' Pepa– Push It, The Cookie Crew– Rok Da House, Wee Papa Girl Rappers– Wee Rule, Yazz & The Plastic Population– The Only Way Is Up, Krush– House Arrest, Richard Burton (2)– The Eve Of The War (Ben Liebrand Remix Radio Edit), New Order– Blue Monday '88, The Stone Roses– Fools Gold, 808 State– Pacific 707 (Album Version), The Beloved– The Sun Rising

Отзывы о товаре Various Artists - Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers (coloured) (0198028867719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028867719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Inner City– Good Life, Kym Mazelle & Robert Howard– Wait, Lisa Stansfield– People Hold On (Radio Edit), M|A|R|R|S– Pump Up The Volume (7"), Bomb The Bass– Beat Dis, S'Express– Theme From S'Express, Leila K– Got To Get, Technotronic– Pump Up The Jam (Radio Edit), Chic– Jack Le Freak, Chaka Khan– I'm Every Woman (Remix Edit), Jakie Quartz– A La Vie A L'Amour (PWL Remix), Sandra– Everlasting Love (PWL 7" Mix), Bananarama– I Want You Back (Single Version), Samantha Fox– Love House, Malcolm McLaren A
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Inner City– Good Life, Kym Mazelle & Robert Howard– Wait, Lisa Stansfield– People Hold On (Radio Edit), M|A|R|R|S– Pump Up The Volume (7"), Bomb The Bass– Beat Dis, S'Express– Theme From S'Express, Leila K– Got To Get, Technotronic– Pump Up The Jam (Radio Edit), Chic– Jack Le Freak, Chaka Khan– I'm Every Woman (Remix Edit), Jakie Quartz– A La Vie A L'Amour (PWL Remix), Sandra– Everlasting Love (PWL 7" Mix), Bananarama– I Want You Back (Single Version), Samantha Fox– Love House, Malcolm McLaren And The Bootzilla Orchestra– Waltz Darling, Caron Wheeler– Back To Life (However Do You Want Me), Ten City– That's The Way Love Is (Underground Mix) (Edit), Bobby Brown– Every Little Step, Lisa Lisa & Cult Jam With Full Force– I Wonder If I Take You Home, Neneh Cherry– Buffalo Stance (7" Mix), Salt 'N' Pepa– Push It, The Cookie Crew– Rok Da House, Wee Papa Girl Rappers– Wee Rule, Yazz & The Plastic Population– The Only Way Is Up, Krush– House Arrest, Richard Burton (2)– The Eve Of The War (Ben Liebrand Remix Radio Edit), New Order– Blue Monday '88, The Stone Roses– Fools Gold, 808 State– Pacific 707 (Album Version), The Beloved– The Sun Rising
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Various Artists - Now 80s Dancefloor: Floor-Fillers (coloured) (0198028867719) виниловая пластинка - купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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