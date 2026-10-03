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Серия сборников различных исполнителей, выпущенных в Великобритании и Ирландии компаниями Sony Music и Universal Music в 1983 году. В следующем году серия вышла в других странах, сначала в Южной Африке, а затем и во многих других странах мира, в 1995 году охватив Азию, а затем, в 1998 году, и США.

Серия сборников различных исполнителей, выпущенных в Великобритании и Ирландии компаниями Sony Music и Universal Music в 1983 году. В следующем году серия вышла в других странах, сначала в Южной Африке, а затем и во многих других странах мира, в 1995 году охватив Азию, а затем, в 1998 году, и США.

Various Artists - Now 80s Dancefloor: R&B & Funk (coloured) (0196588850516) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.